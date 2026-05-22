Exalcaldesa de Tecámac oculta una mansión de más de 36 mdp

La casa de la legisladora ocupa más de la mitad de la manzana en la que se asienta

La exalcaldesa de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante, hoy senadora de Morena, ocultó en su declaración patrimonial una propiedad a su nombre valuada en más de 36 millones de pesos, ubicada en ese municipio mexiquense al que gobernó por seis años.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI ) establece que la legisladora adquirió, el 2 de diciembre de 2002, el predio donde construyó la casa, de acuerdo con documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

El Dato: EN LA CÁMARA alta, se desempeña como secretaria de la mesa directiva e integra comisiones clave como la de Bienestar, Salud, y Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con los registros oficiales, la política morenista compró el terreno, ubicado en la colonia Ozumbilla —una localidad histórica de Tecámac, asociada al pueblo originario de Santa María Ozumbilla—, por 220 mil pesos. Pero hoy ese espacio alberga múltiples construcciones de lujo que especialistas en el sector inmobiliario, consultados por MCCI, tasan en un valor comercial de cuando menos 36.5 millones de pesos.

En el histórico de fotos satelitales de Google se aprecia cómo la propiedad de Mariela Gutiérrez pasó de ser un árido terreno a contener dos casas de lujo.

SEGÚN SU DECLARACIÓN patrimonial, la política morenista no tiene bienes. ı Foto: Especial

En dos de sus declaraciones patrimoniales —correspondientes a 2024 y 2025— entregadas a la Cámara de Senadores, la legisladora indicó que no tiene propiedades, vehículos, inversiones, préstamos ni adeudos. Únicamente reporta su ingreso como funcionaria por un millón 27 mil pesos netos al año en 2024 y 517 mil en 2025.

Sus declaraciones patrimoniales como presidenta municipal de Tecámac, entre 2018 y 2024, no son públicas, pues la información no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el sitio del municipio.

12 canchas de basquetbol equivalen al área de su propiedad

CASA SOBRESALIENTE. A la luz del reporte de MCCI, el valor de la propiedad no toma en cuenta los materiales ni los bienes muebles de las diversas construcciones que ocupan el espacio de cuatro mil 417 metros cuadrados de la propiedad, equivalentes a cuatro albercas olímpicas o 12 canchas de basquetbol.

Además, la lujosa propiedad de la senadora contrasta con otras viviendas de la zona. El área ocupa más de la mitad de la manzana en la que se encuentra y dentro están construidas dos casas: una blanca (con mayor extensión) y otra de fachada gris.

En imágenes aéreas de la propiedad principal se observan jardines perimetrales que rodean la construcción de estilo moderno, la cual tiene acabados en techos de cristal y aluminio para cubrir del sol antes de acceder.

Un jardín junto a la casa tiene dos esculturas rojas sobre el pasto, y un espejo de agua con otra escultura tipo tótem acompañan un camino que dirige a una de las entradas a la construcción principal.

En la extensión del concreto en el piso hay espacio para que se estacionen más de 20 vehículos fácilmente. Desde las calles que rodean la cuadra es imposible saber qué se esconde detrás de una larga barda y puertas discretas.

EL INMUEBLE aparece en los registros oficiales a nombre de Mariela Gutiérrez ı Foto: Especial

CESIÓN FALLIDA. La investigación establece que en marzo de 2015, después de haber sido tres veces candidata del PRD a la alcaldía de Tecámac y antes de incorporarse públicamente a Morena como candidata a la presidencia municipal en 2018, Mariela Gutiérrez intentó transmitir la propiedad del inmueble de Ozumbilla a su hermano Jesús Gutiérrez Escalante.

En los datos registrales se inscribió un aviso preventivo el 5 de marzo de ese año sobre una posible “dación en pago” en favor de Jesús Gutiérrez Escalante. Esta figura legal implica que una persona entrega voluntariamente un bien para extinguir una deuda u obligación; es decir, no es una compra-venta típica.

Sin embargo, el aviso para formalizar la operación tenía una vigencia legal de 60 días y quedó sin efecto el 26 de abril de 2015, por lo que la transmisión de la propiedad no se consumó.

El equipo de periodistas de MCCI denunció que durante una visita de verificación de información sobre el domicilio de la senadora Mariela Gutiérrez fueron interceptados por familiares de la legisladora, quienes se apropiaron por la fuerza del dron que llevaban los reporteros y se lo llevaron, el cual hasta el cierre de esta edición no les había sido devuelto.

También señalaron que cuando los periodistas abordaron el vehículo en el que se transportaban, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó la unidad y, entre una multitud, lanzaron gritos para exigir la detención de los comunicadores.

LIBRE DE “PECADO”. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora fue abordada por reporteros y, al preguntarle su opinión sobre la casa, la morenista reconoció que la vivienda fue suya, pero hoy en día es de sus hijos, y aseguró que “tener propiedades no es pecado”.

“Fue mía, hoy es de mis hijos; eso no es pecado, tener propiedades no es pecado”, argumentó la legisladora.

Al preguntarle sobre el motivo del porqué no la incluyó en sus declaraciones patrimoniales, la morenista afirmó que “no la declaré porque no es mía, es de mis hijos; está a nombre de ellos desde 2014”.

Agregó que ella “proviene de una familia de la cultura del esfuerzo y del trabajo” y su actuar como presidenta municipal fue únicamente “con el fin de servir al pueblo y trabajar arduamente”.

Este caso se suma a otra polémica reciente de la senadora, quien el mes pasado reconoció públicamente que, durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros.

Activistas y defensores de animales criticaron entonces a la senadora, pues señalaron que el sacrificio de animales sanos por falta de recursos o infraestructura está prohibido y, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, se permite el sacrificio únicamente en casos específicos, como enfermedades incurables o riesgos sanitarios, y siempre bajo supervisión profesional, cosa que no pudo demostrar hasta la fecha.

Por estos hechos, la activista Zyanya Polastri convocó a la ciudadanía y a protectores de animales a una manifestación pacífica frente al Senado de la República, con el objetivo de exigir justicia y promover un juicio político contra la senadora Gutiérrez Escalante; sin embargo, hasta el momento ni Morena ni en el Senado de la República se han manifestado al respecto.

PODER Y POLÍTICA

La senadora siempre estuvo ligada a la ideología de izquierda.

Antes de consolidarse en la política, se desempeñó como psicóloga y empresaria en el ramo del transporte federal de carga y también como propietaria de salas de cine.

Fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, durante dos periodos consecutivos (2019-2021 y 2022-2024), cargo del cual se separó a principios de 2024 para postularse al Senado de la República.

Previo a su ingreso a Morena en 2018, militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el cual compitió tres veces por la alcaldía de Tecámac (2003, 2009 y 2012).