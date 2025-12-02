Pumas presenta a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo y asegura que llega para ayudar a ganar “otro título”

Este martes los Pumas de la UNAM anunciaron a Antonio Sancho como su nuevo vicepresidente deportivo. Luego que el Dr. Miguel Mejía Barón presentara su renuncia, el cuadro del Pedregal fue por un viejo conocido para tomar las riendas deportivas y la planeación de lo que serán los próximos torneos.

Antonio Sancho, quien fuera exjugador del Club Universidad, vivirá su segunda gestión en la dirección de los felinos y aseguró que llega en una etapa más madura de su vida personal, lo que le servirá para enfocarse en el resultado que toda la afición quiere; ganar la Liga MX.

“(La oferta) Me agarra más maduro, enfocado y tratando de ayudar a Pumas a conseguir lo que dodo queremos, que es otro título para Pumas, esa es la realidad. Es lo que todos piden, vamos a luchar por eso. Yo tengo esa ilusión”, dijo en su presentación ante los medios de comunicación.

Sancho ha estado como directivo en dos clubes; los Pumas y los Tigres. Formó parte de la época dorada de los regios y se encontraba en Monterrey cuando llegó la propuesta de los capitalinos, a la cual no dudó en decir que sí por el cariño que le tiene.

Al ser cuestionado sobre porque tomó esta decisión dijo: “Es Pumas. Yo estaba en Monterrey, me hablaron y a Pumas nunca le voy a decir que no”, y agregó: “He estado en dos instituciones y las dos son como mis casas. Me han tratado muy bien.Desde que me llegó la llamada, poco que pensar, mi vida es el futbol, lo he hecho toda la vida, es un reto”.

Luego de un Apertura 2025 decepcionante para los del Pedregal, Antonio Sancho tiene una misión importante y complicada de cara al siguiente semestre futbolístico, ya que el conjunto que comanda Efraín Juárez tiene dos torneos en puerta y el directivo sabe que será complicado armar una plantilla para todo.

“El equipo está de vacaciones, se presentan la siguientes semana. Hay prioridades, retomaremos la planeación para que el equipo esté armado lo antes posible. Tenemos Concacaf y Liga MX, hay que pelear por todo”, apuntó.

Aunque la situación actual de Pumas no es la mejor, el nuevo vicepresidente deportivo recordó que en su primera etapa en los escritorios auriazules la cosa no era diferente y incluso era más complicada, pues el equipo peleaba por no descender en una época en donde sí había relegación.

“No es la primera vez que vengo aquí. Cuando vine como directivo era una Fecha 7, el equipo era último de la porcentual, había descenso, no había técnico, ni directivo y lo asumí. La vida está para asumir riesgos, para creer en uno, en la institución. Así lo asumo, vengo para dar todo”, aseveró.

