Pumas llega a un acuerdo y amarra a un delantero muy famoso para el próximo torneo de la Liga MX

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ya están planeando el nuevo certamen de la Liga MX. De acuerdo con últimos reportes, el cuadro felino amarró a un delantero que ha ganado mucha popularidad y será parte de su plantilla para el siguiente semestre.

Aunque hubo muchos rumores, se confirmó que José Juan Macías seguirá con los Pumas. El jugador mexicano sufrió una ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial en la rodilla, lo que lo obligó a ser operado. Esto generó que medios reportaran que los felinos no renovarían al delantero.

Sin embargo, el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el Club Universidad Nacional acordó la renovación con JJ Macías. El contrato del ariete vencía a fin de año, pero todas las partes lograron llegar a buenos términos y se extendió su contratación.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Esto necesita Max Verstappen en el GP de Qatar para no quedar eliminado en el campeonato de pilotos de F1

Cuando se dio a conocer que Macías se operaría en Estados Unidos, medios empezaron a señalar que los Pumas no le renovarían el contrato, lo que generó mucho controversia. Sin embargo, al final el delantero sí se quedará en el conjunto capitalino.

¿Por qué Pumas renovó a JJ Macías?

La lesión de José Juan Macías fue en el partido de la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el duelo ante Cruz Azul. Una fecha antes del fin de la campaña regular, pero el ariete estaba ya en charlas para la renovación y estaba cerca de lograrlo con base en rendimiento.

La lesión no fue impedimento para que el Club Universidad Nacional le ampliara el contrato y aunque estará lejos de las canchas hasta que se recupere, formará parte del equipo.

Sin embargo, los Pumas todavía necesitan un delantero que sí pueda jugar. Entre las opciones más fuertes se encuentra Cristian Arango, ariete colombiano que juega en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos. El Chicho tiene 30 años de edad, pero por el momento on hay ofertas reales.

Este Apertura 2025 de la Liga MX los Pumas quedaron eliminados en el Play In. Cayeron a manos de los Tuzos del Pachuca en el primer duelo de repechaje. Fue un mal torneo para las expectativas que se crearon en torno a Efraín Juárez y una plantilla comandada por Keylor Navas.

aar