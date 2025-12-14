¡Bicampeón! Toluca remonta en el Infierno a Tigres y conquista el título del Apertura 2025

Toluca venció a Tigres en la final del Apertura 2025 para conseguir el bicampeonato en la Liga MX.

El Toluca se convirtió en el quinto equipo bicampeón en torneos cortos de la Liga MX después de imponer a Tigres en la final del Apertura 2025, la cual se definió en penaltis después de que los Diablos Rojos se impusieron 2-1 en el tiempo reglamentario, con lo que el marcador global culminó 2-2. Alexis Vega fue el héroe de los escarlatas con su cobro, el tiro penal número 24.

Antonio Mohamed sentó a Hugo González, villano en la final de ida, y regresó a la titularidad a Luis García Palomera, quien no tuvo buena fortuna al minuto 14, cuando Fernando Gorriarán desvió un tiro libre ejecutado por André-Pierre Gignac para poner adelante a los de la UANL.

Los Diablos Rojos, que ya habían tenido dos aproximaciones, se volcaron al frente en busca del tanto del empate en el juego. Tuvieron una ocasión muy clara al 33’ con un disparo de zurda del goleador portugués Paulinho en el centro del área, pero la esférica se fue apenas a un costado del arco defendido por Nahuel Guzmán.

¡Gol de Tigres!

¡Gol de Tigres!

¡Gol de Tigres!



Gorriarán desvía el disparo de Gignac y ya lo gana Tigres en el Nemesio Diez pic.twitter.com/5IcAaqTqSd — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 15, 2025

¡Señor golazo de Helinho!



¡Toluca empata el marcador en la gran final! pic.twitter.com/1n1xJdEGMm — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 15, 2025

El Toluca perdonó de nueva cuenta al minuto 36 con un remate de cabeza de Nicolás Castro, pero al 40’ apareció Helinho con una magistral definición de zurda desde fuera del área. El balón pegó en el poste antes de ingresar a la portería.

Toluca le da la vuelta a Tigres en el complemento

La afición que se dio cita en el Nemesio Díez estalló, como lo hizo desde el banquillo de suplentes un desesperado y ansioso Alexis Vega, deseoso por estar en la cancha tras casi dos meses de inactividad.

El partido se detuvo unos momentos en la compensación de la primera mitad por una lesión de Fernando Gorriarán tras una falta de Santiago Limón, quien fue amonestado. Pero el primer tiempo terminó con los ánimos encendidos luego de que André-Pierre Gignac encaró al cuarto árbitro Luis Enrique Santander.

El Toluca salió con todo en el complemento y pronto encontró su recompensa, lo cual consiguió por conducto de Paulinho, quien cerró la pinza con un remate de zurda tras una asistencia de Paulinho. El atacante lusitano emuló al paraguayo José Saturnino Cardozo en su festejo, un gran homenaje al máximo goleador en la historia de la institución escarlata.

¡Golazo del Toluca!



Paulinho aparece y empata el marcador global pic.twitter.com/EhjuHNyjEC — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 15, 2025

La afición en el Infierno despertó y el desconcierto en Gignac y compañía se palpaba. Sin embargo, los dirigidos por Guido Pizarro estuvieron cerca de volver a hacer daño al 60’ con un disparo lejano de Juan Brunetta que se fue arriba de la portería.

Paulinho fue amonestado por juego peligroso sobre Joaquim al minuto 69 en un momento clave del encuentro. Helinho abandonó la cancha entre aplausos al minuto 73 y fue sustituido por Juan Domínguez.

La fanaticada que se dio cita en el Nemesio Díez, que no había hecho ruido en el primer lapso, se hacía sentir cada vez más en el último tramo del encuentro mientras el ídolo Alexis Vega calentaba para entrar al terreno de juego, lo cual ocurrió al minuto 80 al sustituir a Jesús Angulo, y el estadio se rindió a sus pies.

En la jugada previa, Everardo López se perdió el tanto de los locales al volar un disparo al minuto 80 tras un tiro de esquina.

Ángel Correa probó fortuna con un disparo fuera del área que se fue arriba del arco al minuto 86 luego de ser asistido por Diego Lainez. Nico Castro sacó un tiro raso directo a las manos de Nahuel Guzmán al minuto 89.

Toluca logra el bicampeonato en extensa serie de penaltis

Ninguno de los dos clubes consiguió el gol del triunfo y el duelo se fue al alargue, en el que el Toluca no pudo contar con Paulinho, quien abandonó la cancha por lesión al 93′ para ser reemplazado por Diego Barbosa.

El primer tiempo extra careció de emociones y ocasiones claras, consecuencia del desgaste y cansancio de los jugadores de ambos clubes.

Nico Ibáñez estuvo a nada de marcar el gol del título para los de la UANL con una media tijera de derecha en el comienzo del segundo tiempo extra. Los Diablos Rojos respondieron con un remate de cabeza de Marcel Ruiz a las manos de Nahuel Guzmán.

Ya ninguna de las dos escuadras se guardaba nada en busca del tanto de la diferencia y el trofeo. Juan Pablo Vigón desvió un tiro del seleccionado Jesús Gallardo al minuto 118 en un tiro de esquina de los locales en la última ocasión antes de la tanda de penaltis, donde se impusieron los Diablos Rojos.

EVG