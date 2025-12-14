VIDEO: GOLAZO de Paulinho y un festejo a lo Pepe Cardozo para darle la vuelta al mundo

El delantero portugués Paulinho anotó el gol del empate global en la final de Liga MX entre Toluca y Tigres, pero llamó la atención por su festejo a lo Pepe Cardozo. Ese movimiento de brazos de un lado a otro que hizo famoso el legendario goleador paraguayo.

Paulinho, quien ya había fallado una acción minutos antes, realizó un gran movimiento dentro del área y definió con un movimiento sutil de pierna izquierda, con la parte interna, para vencer a Nahuel Guzmán y poner el 2-2 en la pizarra global.

Paulinho es un delantero exquisito.



Toluca empata el marcador global en el Nemesio Diez. pic.twitter.com/hPD4Oe8o6X — Alejandro Montes (@amontes_98) December 15, 2025

Con esta anotación los Diablos Rojos aseguraron por lo menos llegar a tiempos extra. Si el cuadro local quiere ganar sin pasar por el alargue, deberá de anotar un diana más y que los Tigres no marquen. Un gol más de los de la UNAL complica todo para los locales.

Para mantener vivas las ilusiones del Toluca, el portero Luis García se tuvo que emplear a fondo. Detuvo un remate de Juan Brunetta al 60′, dándole vida al equipo comandado por Antonio Mohamed, quien confió en él para la final de vuelta, aunque no había tenido minutos en la Liguilla.

¿Por qué jugó Luis García y no Hugo González?

Unas las noticias más importantes previo a la final de la Liga MX es la ausencia del portero Hugo González, quien después de su grosero error en la ida, no estará en el duelo de vuelta y el encargado de defender el arco del Toluca ante Tigres en La Bombonera será Luis García. Esto por decisión del Turco Mohamed.

El entrenador argentino no alineó a Hugo González y todo indica que es una decisión meramente táctica. González fue el causante de la derrota de los Diablos Rojos en el Volcán ante los felinos, que llegan con ventaja de un tanto para el compromiso definitivo.

La falla en el primer episodio de la serie por el título le costó caro a Hugo González. Ahora todas las esperanzas quedan en el arquero Luis García, quien no ha jugado en la Liguilla, pero tiene en sus manos la oportunidad de ser una de las grandes historias la final del Apertura 2025.

aar