¿Por qué Hugo González no es el portero titular del Toluca? ¿Se peleó con Mohamed?

Unas las noticias más importantes previo a la final de la Liga MX es la ausencia del portero Hugo González, quien después de su grosero error en la ida, no estará en el duelo de vuelta y el encargado de defender el arco del Toluca ante Tigres en La Bombonera será Luis García. Esto por decisión del Turco Mohamed.

El entrenador argentino no alineó a Hugo González y todo indica que es una decisión meramente táctica. González fue el causante de la derrota de los Diablos Rojos en el Volcán ante los felinos, que llegan con ventaja de un tanto para el compromiso definitivo.

La falla en el primer episodio de la serie por el título le costó caro a Hugo González. Ahora todas las esperanzas quedan en el arquero Luis García, quien no ha jugado en la Liguilla, pero tiene en sus manos la oportunidad de ser una de las grandes historias la final del Apertura 2025.

El escenario no es raro para García. Fue el arquero que atajó en Toluca la final del semestre pasado ante las Águilas del América, por lo que tampoco es una apuesta tan arriesgada como pueda parecer. Sin embargo, un tema a considerar puede ser la falta de rodaje en el torneo, ya que Hugo González fue el titular.

Por otro lado, Alexis Vega es otro jugador que sorprende en la convocatoria. No va como titular, pero luego de mes y medio de ausencia el delantero regresa a la banca y será el último recurso que Antonio Mohamed pueda tener en la gran final del futbol mexicano.

Alexis Vega arrastra con una lesión que lo aqueja desde casi dos meses. Se dice que es el mismo padecimiento que tiene desde sus tiempos en Chivas. Su estado de salud incluso le costó el trabajo a trabajadores del área de salid de los Diablos Rojos, pues se mejoría ha sido a cuentagotas.

Vega podría ser utilizado en los últimos minutos de la final, en caso de estar en desventaja en el marcador y que Toluca necesite de un revolusivo para buscar la heroica. Helinho jugará de titular, otro movimiento a destacar en el parado de Antonio Mohamed.

