Toluca vs Tigres: Estas son las sorprendentes alineaciones para la final del Apertura 2025 de la Liga MX; ¿Juega Gignac?

Toluca y Tigres mandan a sus mejores hombres en busca del título.

Toluca y Tigres se verán las caras en el último partido del Apertura 2025 para definir al campeón o posible bicampeón de la Liga MX. Antonio Mohamed y Guido Pizarro mandan a sus mejores hombres al campo para ir en busca del título del futbol mexicano.

André-Pierre Gignac es el hombre que tiene los reflectores encima y el que más sigue la afición de Tigres esta noche, pues después de 10 años en la institución Universitaria, el delantero francés podría vivir su última final con la escuadra de la Sultana del Norte.

Del otro lado, el ‘Turco’ Mohamed quiere levantar su quinto título de la Liga MX y darle el bicampeonato a los Diablos Rojos, pero necesita que sus pupilos consigan un resultado positivo en los 90 minutos o igualar el marcador global para mandar el cotejo al tiempo extra o penales.

Alineaciones oficiales para la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

TOLUCA: Luis García, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Helinho, Jesús Ricardo Ángulo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Everardo López, Santiago Simón, Nicolás Castro y Paulinho.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Juan José Purata, Joaquim Pereira, Marco Farfán, Romulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Toluca y Tigres pueden igualar en títulos a dos grandes de Liga MX

Toluca y Tigres definen al bicampeón o nuevo campeón de la Liga MX esta noche en la cancha del Estadio Nemesio Diez, pero no solo es un título más para ambas instituciones, pues en caso de salir con la mano en alto, tanto los Diablos Rojos como los Universitarios podrían alcanzar a un grande del futbol mexicano.

Del lado de los choriceros, en caso de ser campeones en su casa, levantarían su decimosegundo trofeo de la Liga MX, igualando a Chivas en conquistas y escalando al segundo escalón de los equipos más laureados del balompié azteca, a cuatro trofeos del América.

Por su parte, el equipo de la Sultana del Norte podría levantar su noveno título del futbol mexicano, igualando al Cruz Azul y metiéndose entre los cinco clubes más ganadores en la historia del futbol mexicano, solo por detrás de Chivas, América y Toluca.

DCO