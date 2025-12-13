Apertura 2025: ¿Cuál fue la última final de Liga MX que perdió Toluca?

Los futbolistas del Toluca después de la ida de la final del Apertura 2025 ante Tigres.

Han pasado tres años desde la última vez que el Toluca perdió una final de Liga MX, cuando sucumbió a manos del Pachuca en la serie por el título del Apertura 2022, desenlace que espera sea distinto en la definición del Apertura 2025 contra Tigres, que llega con ventaja de 1-0 al capítulo de vuelta.

Los Diablos Rojos fueron humillados y goleados 8-2 por los Tuzos, que de esa manera consiguieron su séptimo y más reciente título de liga. Ignacio Ambriz, actual entrenador del León, era el director técnico del equipo escarlata en ese momento.

¿Dónde se jugó la vuelta en la última final que perdió Toluca?

El encuentro de vuelta de la final del Apertura 2022 de la Liga MX entre Toluca y Pachuca se jugó en el Estadio Hidalgo. Los Diablos Rojos llegaron con una losa muy pesada después de haber perdido 5-1 la ida en la cancha del Nemesio Díez.

Raúl López le dio una ligera esperanza a los mexiquenses con el 1-0 en la vuelta al minuto 21, pero los de la Bella Airosa respondieron con anotaciones de Víctor Guzmán, Nico Ibáñez y Gustavo Cabral para imponerse 3-1 y sellar un escandaloso marcador global de 8-2.

Con aquella final perdida, el Toluca llegó en ese momento a 12 años y medio sin conquistar el título de la Liga MX, pues su más reciente coronación había sido en el Torneo Bicentenario 2010, a costa de Santos Laguna.

Toluca quiere alcanzar a Chivas en trofeos de Liga MX

El Toluca está a un título de empatar a Chivas con 12 títulos de Liga MX, con lo que compartiría el segundo lugar en ese listado con el Guadalajara, que no se corona desde el Clausura 2017.

Los Diablos Rojos llegaron a 11 estrellas con su conquista más reciente apenas en el Clausura 2025, cuando derrotaron al América y de paso impidieron el tetracampeonato de las Águilas, que son el máximo campeón del futbol mexicano con 16 trofeos.

El Toluca suma dos títulos más que Cruz Azul y supera por cuatro a Pumas, considerados los otros dos equipos grandes de la Liga MX junto con América y Chivas.

