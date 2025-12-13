Final Apertura 2025: ¿Cuántos bicampeones ha habido en la Liga MX en torneos cortos?

El América fue el más reciente bicampeón en la Liga MX.

El Toluca quiere convertirse en el quinto bicampeón en la Liga MX, pero para conseguir el objetivo debe imponerse a Tigres en la final del Apertura 2025, cuyo duelo de vuelta se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Díez, donde hace medio año levantó el trofeo del Clausura 2025 tras derrotar al América.

Solamente cuatro clubes hasta el momento han ganado dos títulos seguidos desde el Invierno 1996, el primero de los torneos cortos en el balompié nacional. Pumas, León, Atlas y América son las instituciones que pueden presumir de haber logrado este hito en estos 29 años.

El Toluca perdió 1-0 ante Tigres la ida de la final del Apertura 2025, por lo que en la vuelta debe ganar al menos por un gol para forzar los tiempos extra en el Infierno, donde querrá aprovechar el apoyo de su público durante todo el encuentro contra los de la UANL.

Todos los bicampeones de Liga MX en torneos cortos

Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004)

León (Apertura 2013 y Clausura 2014)

Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022)

América (Apertura 2023 y Clausura 2024)

¿Toluca fue bicampeón en torneos largos de Liga MX?

En torneos cortos busca conseguirlo por primera vez, pero el Toluca fue bicampeón en la era de los torneos largos en la Liga MX, lo cual consiguió con sus coronaciones en las Temporadas 1966-1967 y 1967-1968, cuando el monarca se definía a puntos.

Esas fueron las primeras dos estrellas de los Diablos Rojos, que en la Campaña 1966-1967 terminaron líderes con 41 puntos, dos más que el América, que acabó como subcampeón.

La escuadra escarlata logró el bicampeonato al obtener una cosecha de 44 puntos en la Temporada 1966-1967, superando por cuatro a Pumas, su más cercano perseguidor en la clasificación.

La vez que Tigres se quedó con las ganas de ser bicampeón

Hace no mucho tiempo Tigres estuvo cerca de unirse al selecto grupo de clubes que han sido bicampeones en torneos cortos de la Liga MX.

La escuadra de la UANL se coronó en el Clausura 2023 a costa de Chivas y en el Apertura 2023 llegó nuevamente a la final, donde se cruzó con el América, que se impuso por marcador global de 4-1 para romper una sequía de cinco años y de paso impedir el bicampeonato de los de la Sultana del Norte.

