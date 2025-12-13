Muere Jade Romero, promesa del ciclismo mexicano, a los 14 años en terrible accidente

El deporte mexicano está de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Jade Romero, joven promesa del ciclismo nacional, a los 14 años de edad a consecuencia de un accidente carretero, de acuerdo con reportes. La desafortunada noticia fue revelada por A.R. Monex Pro Cycling Team.

“Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Jade Romero Peña, integrante de nuestro equipo femenil Sub-17. Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”, se lee en el comunicado emitido por A.R. Monex Pro Cycling Team.

El equipo pidió respeto en estos complicados momentos para los familiares de Jade Romero, al tiempo que adelantó que, en cuanto las condiciones lo permitan, se realizará un homenaje para despedir a la joven ciclista de 14 años de edad, quien habría perdido la vida en un accidente carretero cuando se dirigía a unos compromisos relacionados con el ciclismo.

¿De dónde era Jade Romero?

Jade Romero era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, lugar en el que nació el 14 de febrero del 2011. Desde muy pequeña sobresalió en competencias estatales y nacionales.

Sus destacados resultados la habían proyectado como una gran promesa del ciclismo mexicano, pues recientemente se había dado a conocer su incorporación a A.R. Monex con miras a la temporada del 2026.

“Como institución, hemos suspendido temporalmente todas las actividades deportivas y estamos llevando a cabo acciones de contención emocional para atletas y staff del A.R. Monex”, agregó el equipo en sus redes sociales.

Jade Romero estaba emocionada por unirse al mismo equipo de Isaac del Toro

En días recientes, Jade Romero había manifestado su emoción por unirse a A.R. Monex, mismo equipo en el que se encuentra el bajacaliforniano Isaac del Toro, uno de los deportistas mexicanos más destacados del 2025.

“Hoy formo parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos. Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente”, escribió Jade Romero en sus redes sociales.

