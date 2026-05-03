Julián Quiñones se luce con GOLAZO en triunfo del Al-Qadisiya sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (VIDEO)

Julián Quiñones festeja su gol en el triunfo del Al-Qadisiya sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El mexicano Julián Quiñones hizo uno de los tres goles con los que el Al-Qadisiya derrotó 3-1 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en encuentro de la Jornada 31 de la Saudi Pro League.

El seleccionado nacional apareció al minuto 78 del duelo efectuado en el Prince Saud bin Jalawi Sports City con un potente disparo cruzado de derecha para poner cifras definitivas.

Julián Quiñones: gol y asistencia hoy vs Al Nassr de Cristiano. 🔥



Ya suma 38 G+A esta temporada y lidera el goleo en Arabia con 34 tantos.



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Eso no fue todo, pues Julián Quiñones también colaboró con una asistencia para el gol de Musad Fahd, que significó el 2-1 parcial en favor del Al-Qadisiya al minuto 55. La otra diana del club en el que milita el exAmérica fue obra de Mohammed Abu, mientras que por la visita descontó el portugués João Félix.

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Julián Quiñones, más líder de goleo que nunca en Arabia

Con su anotación sobre el Al-Nassr, Julián Quiñones llegó a 29 dianas con el Al-Qadisiya en lo que va de la Temporada 2025-2026, cifra con la que se mantiene en el liderato de goleo de la Saudi Pro League.

El inmediato perseguidor del atacante mexicano es el inglés Ivan Toney, quien ha marcado 27 tantos con el Al-Ahli en lo que va de la campaña. El tercer lugar lo ocupa el veterano ariete portugués Cristiano Ronaldo, quien suma 25 conquistas con el Al-Nassr.

¿Cuántos juegos le restan a Quiñones en la campaña?

El mexicano Julián Quiñones tiene tres juegos más por delante en lo que resta de la Temporada 2025-2026 en la Saudi Pro League.

Al-Fayha, Al-Hazem y Al-Ittihad son los clubes a los que el Al-Qadisiya enfrentará en las últimas tres jornadas del campeonato en Arabia Saudita, y ante los cuales el tricolor intentará convertir para asegurar el título de goleo.

EVG