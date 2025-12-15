Alexis Vega manda recadito a las Chivas tras ser bicampeón de la Liga MX con el Toluca (VIDEO)

Alexis Vega sufrió una lesión que lo alejó dos meses de las canchas, pero este domingo regresó a la actividad con el Toluca y fue el héroe de los Diablos Rojos al anotar el último penal de la tanda para darle el bicampeonato al equipo que comanda Antonio Mohamed.

En una entrevista para Fox Deportes, el delantero mexicano recordó la final que perdió ante Tigres cuando aún militaba en Chivas y dedicó este título a los aficionados rojiblancos que estuvieron apoyándolo en su paso por el Rebaño Sagrado.

“Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa; Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el AKRON, pero bueno, eso también va para los chivahermanos que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, comentó Alexis Vega después de levantar el título de la Liga MX.

Alexis Vega confía en sus compañeros para ir en busca del tricampeonato

El Toluca se convierte en el quinto equipo de la Liga MX en ser bicampeón en la era de los torneos cortos y Alexis Vega y compañía ya piensan en el siguiente torneo, en el cual podrían igualar lo conseguido por el América y levantar el tricampeonato.

“Sí, obviamente esa es la idea, pero sabemos que también está el Mundial; si Dios quiere, estamos en la lista. Por ahí no vamos a poder disputar una liguilla más, pero yo sé que tengo un gran plantel; por ahí yo creo que van a traer varios refuerzos todavía para esa posición y juegue quien juegue, no tengo duda de que este equipo está para pelear el tricampeonato”, comentó Alexis Vega en una entrevista.

El Toluca ya está en la discusión de si es o no es el quinto grande del futbol mexicano, pero mientras algunos lo debaten, ellos siguen acumulando títulos y ya son el segundo club más laureado en el balompié azteca junto a Chivas, con 12 conquistas.

Toluca le propina a Tigres su segunda final perdida al hilo

Tigres realizó un estupendo trabajo durante los 180 minutos de la gran final del futbol mexicano; sin embargo, el Toluca fue superior en la tanda de penales y terminó venciendo a los Universitarios para propinarles su segundo descalabro al hilo en un partido por el título.

El conjunto de San Nicolás de los Garza llegó al encuentro final de la temporada en el Apertura 2023, ocasión en la que cayeron a manos del América en el Estadio Azteca, y dos años después volvieron a pelear por el título, pero esta vez ante los choriceros.

Desafortunadamente, la novena no se le ha dado al conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo que es claro es que los Tigres estarán entre los primeros puestos en el siguiente torneo, peleando por volver a llegar a la gran final.

