Nahuel Guzmán enseña las pompas a la cámara y la afición se vuelve completamente loca al verlo (VIDEO)

Nahuel Guzmán volvió a dejar un gran trabajo bajo el arco de los Tigres, pero en redes sociales se volvió viral un video del portero argentino enseñando sus pompas a las cámaras de la transmisión del partido antes de iniciar la tanda de penales en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

En las imágenes se puede ver que Nahuel Guzmán estaba hablando con Guido Pizarro antes de dirigirse a la portería para iniciar con los tiros desde los once pasos, pero el arquero argentino necesitaba acomodarse la playera y decidió bajarse los shorts a la altura de los muslos, mostrando de más ante las cámaras y sacando más de un suspiro a la afición de Tigres.

Los fanáticos felinos se reunieron en el Estadio Universitario para ver el partido de vuelta; fue ahí donde alguien grabó el momento exacto de lo ocurrido con Nahuel Guzmán y se puede escuchar que los aficionados de Tigres comenzaron a gritarle y chiflarle al guardameta sudamericano.

Tigres cae derrotado en la gran final de la Liga MX ante Toluca

Los Tigres hicieron de todo para mantener el resultado en el Estadio Nemesio Diez, pero el Toluca fue mejor en la tanda de penales y, después de 24 tiros, los Diablos Rojos vencieron a los Universitarios en la gran final para proclamarse bicampeones de la Liga MX.

El equipo de San Nicolás de los Garza lleva dos finales al hilo perdidas; la primera fue ante el América en el Apertura 2023, cuando los felinos cayeron derrotados en el tiempo extra en la cancha del Estadio Azteca, y dos años después vuelven a dejar ir el título, pero ahora ante el Toluca.

Nahuel Guzmán fue clave en el encuentro, parando algunos disparos por parte de los delanteros choriceros, pero al momento que le tocó pararse frente a Luis García para tirar su penal, el guardameta argentino terminó fallando frente al portero mexicano.

Nahuel Guzmán y Tigres se quedaron a las puertas de su noveno título

Tigres sigue rectificando que son uno de los proyectos más sólidos actualmente en la Liga MX y que fácil podrían formar parte de los cinco grandes del futbol mexicano, pues llevan ocho títulos en su historia, igualando a equipos como Pumas.

Sin embargo, la novena ya se le negó al conjunto de San Nicolás de los Garza en dos ocasiones y esa sería la estrella que los coloque entre los cinco equipos más laureados de la Liga MX, junto a América, Toluca, Chivas y Cruz Azul, pues la Máquina es el cuarto puesto con nueve conquistas.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac buscaban su sexto título de Liga MX; sin embargo, parece que podrían retirarse e irse de Tigres sin darle la novena al conjunto de la Sultana del Norte, pero lo que es claro es que pasarán a la historia del club como leyendas de esta institución.

