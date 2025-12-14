VIDEO: Así fue el golazo de Fernando Gorriarán por una genialidad de André-Pierre Gignac y Tigres es campeón AL MOMENTO

Así fue el golazo de Fernando Gorriarán en la final de la Liga MX

El delantero francés André-Pierre Gignac ayudó a abrir el marcador en la final de vuelta de la Liga MX. A los 13 minutos de tiempo corrido el letal ariete de los Tigres cobró una falta directa y el balón se metió al fondo de la red, porque fue desviada por su compañero Fernando Gorriarán.

De primera intención parecía que Gignac había medito un golazo por debajo de la barrera. El goleador galo encaró un tiro libre a la altura de la media luna, le pegó con delicadeza y se vio un claro desvío, pero parecía que era de un jugador de Toluca.

¡El primer GOL de la noche en la GRAN FINAL! 🐯💥@TigresOficial se acerca al título con este tanto de Fernando Gorriarán.#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/bjo66uQs1j — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Con la repetición de pudo ver que había sido un desviado por Gorriarán, quien estaba colocado al lado de la barrera de los de la UNAL. El mediocampista uruguayo, parece ser, que se quería quitar para dejar pasar el balón y que fuera gol de Gignac.

Sin embargo, al final Gorriarán terminó por encontrar la anotación que puso el 1-0 en la final de vuelta. En el global el conjunto de Monterrey tiene superioridad de 2-0, lo que obliga a Toluca a anotar por lo menos dos veces para alargar las acciones a tiempo extra.

André-Pierre Gignac estaría jugando su último partido con Tigres

André-Pierre Gignac estaría jugando su último partido con los Tigres. El delantero de 40 años de edad, de acuerdo con reportes, pensaría en colgar los tenis en caso que su equipo sea campeón, para así irse por todo lo alto.

Gran manera de celebrar tus 150 partidos como Tigre, Capitán. 🫡 pic.twitter.com/yTtgwSiwM0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 15, 2025

Así, el galo se despediría por todo lo alto, como una de las máximas leyendas de la Liga MX e indiscutiblemente como el más grande jugador que haya defendido la casaca de Tigres, pues aunque han habido grandes futbolistas, pocos con su palmarés y su identificación con la gente.

Medios nacionales informan que Gignac podría despedirse. Sin embargo, en caso de no lograr la corona, estaría jugando seis meses más en el balompié azteca, al cual llegó en 2015 y desde los primeros minutos generó un gran impacto.

El Bomboro es el máximo anotar en la historia de Tigres, tiene al momento, cinco títulos de la Liga MX y ha anotado goles importantes para entender la historia moderna del cuadro regiomontano.

aar