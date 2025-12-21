Tigres no pierde el tiempo y va por un seleccionado de Argentina para romper el mercado de la Liga MX

Los Tigres vienen de perder la final de la Liga MX. Se quedaron muy cerca de ganar el título y no quieren perder la oportunidad de volver a estar en una nueva final pronto. Por ello es que los felinos están tras los servicios de un jugador argentino, seleccionado de la albiceleste, que los ayude a mejorar su plantilla.

De acuerdo con medios nacionales, los Tigres de la UANL están buscando el fichaje de Kevin Lomónaco, defensa de uno de los equipos más grandes de Argentina, Club Atlético Independiente. Tiene 23 años de edad y es uno de los elementos más destacados de la liga sudamericana.

Información del periodista Willie González señala que Tigres está haciendo todo lo posible para contratar a Kevin Lomónaco para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En 2024 el zaguero fue titula en 44 duelo con El Rojo y además ha sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, lo que lo vuelve un defensor con mucha proyección en el futuro.

Las negociaciones no serían nada sencillas, pues se reporta que Grupo Pachuca también tiene sus ojos puestos en el defensor, quien podría llegar a León o Pachuca, o incluso dar el salto a Europa para reforzar al Real Oviedo de LaLiga, que es dirigido por Guillermo Almada.

Tigres perdió la final del Apertura 2025 ante el Toluca en una emocionante serie de penaltis. El conjunto regiomontano sigue siendo de los más exitosos en la última década y con la llegada de Kevin Lomónaco su defensiva estaría sumando un gran jugador.

Además, recientemente la entidad Incomparable le dio las gracias a un defensor. Los Tigres sacaron de sus filas a Javier Aquino, quien entre lágrimas se despidió del club en donde generó una profunda conexión, pues llegó en 2015 y vivió la época dorada de la institución.

“El día de hoy ha sido un día muy duro, no por el dinero, sino por la forma. Pudo haber sido distinto, pudieron haberme dicho antes que era el último”, dijo Javier Aquino acerca de su dolorosa salida de Tigres.

“Gente, de verdad que yo no estoy en un lugar donde no me quieren, ¿saben? Y creo que hoy, sin ningún tema personal, simplemente me dijeron que no querían que continuara. Y después de una larga conversación, lo acepté, lo asimilé, quise compartirlo con ustedes", afirmó el jugador tabasqueño.

aar