México vs Bélgica: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de preparación para el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrenta este martes 31 de marzo a Bélgica en su segundo y último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 en la primera Fecha FIFA del año. La sede de este encuentro es el Soldier Field de Chicago, Illinois, donde el Tricolor intentará mantener su invicto en el 2026.

México afronta este compromiso tres días después del empate sin anotaciones contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. Por su parte, los Diablos Rojos llegan a este juego después de haberse impuesto por un categórico 5-2 a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

#POV: Aterrizaste en Chicago para el siguiente partido de la Selección. 🇲🇽⚽️



¡Volando con @VivaAerobus y enfocados en prepararnos para lo que sigue! 👊🏼#SomosMéxico💚

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México se reencuentra con Bélgica nueve años después de su más reciente enfrentamiento, un amistoso celebrado el 10 de noviembre del 2017 en Bruselas. Por el Tricolor anotaron en aquel duelo Hirving Lozano (en dos ocasiones) y Andrés Guardado.

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Bélgica?

El partido amistoso entre México y Bélgica se jugará este martes 31 de marzo, en el Soldier Field de Chicago, Illinois. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Martes 31 de marzo

Hora : 19:00

Estadio : Soldier Field

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de México y Bélgica

MÉXICO : Raúl Rángel, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erick Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Robero Alvarado y Raúl Jiménez.

BÉLGICA: Senne Lammens, Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxime De Cuyper, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Alexis Saelemaekers.

¿Cuándo fue la última vez que México le ganó a Bélgica?

México no le gana a Bélgica desde hace 40 años, pues lo hizo por última vez el 3 de junio de 1986 por marcador de 2-1 en el primer partido de ambos en el Mundial de 1986, el segundo que se realizó en suelo mexicano.

Fernando Quirarte y Hugo Sánchez fueron los autores de los goles d aquella victoria del Tricolor. Por los Diablos Rojos descontó Erwin Vanderbergh.

Después de aquel encuentro en México 86, la Selección Mexicana y Bélgica se enfrentaron tres veces más, de las cuales dos quedaron empatados y una ganaron los europeos.

A pesar de que Bélgica no pudo contar para este partido con jugadores de la talla de Thibaut Courtois, Romelu Lukaku y Leandro Trossard, luce como una prueba seria para México a pocos meses del Mundial 2026.

EVG