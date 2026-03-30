Alarma de incendio interrumpe conferencia de prensa de RD Congo en el Estadio AKRON (VIDEO)

Una alarma de incendio en el Estadio AKRON interrumpió conferencia de República Democrática del Congo.

Un momento de miedo vivió la selección de República Democrática del Congo en el Estadio AKRON cuando se interrumpió su conferencia de prensa en el recinto de las Chivas por una alarma de incendio, esto un día antes de enfrentar a Jamaica en la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Los protocolos de emergencia del recinto rojiblanco se activaron de manera repentina debido a una alarma de incendio, lo que obligó a la pronta evacuación de futbolistas y cuerpo técnico de la selección africana y de los reporteros presentes en la sala de prensa.

🚨¡Se encendieron las alarmas!🚨



Durante la conferencia de prensa de RD Congo se encendió la alarma de humo por lo que suspendieron actividades de momento.



Las autoridades del estadio tomaron cartas en el asunto👮



La razón: probaron el giro correcto de la máquina inyectora… pic.twitter.com/oUbNupOQuI — TUDNRadio (@TudnRadio) March 30, 2026

El incidente ocurrió en el momento en el que Sébastien Desabre, director técnico de República Democrática del Congo, atendía las preguntas de cara al crucial duelo del martes contra los Reggae Boyz, del cual saldrá un clasificado más al Mundial 2026.

¿Por qué se activó la alarma en el Estadio AKRON?

Los primeros reportes de los cuerpos de emergencia señalaron que la alarma de incendio se activó a causa de una falla en los sensores de humo localizados en una de las áreas de concesiones de comida en la planta baja, la cual habría sido provocada por un cortocircuito menor en un equipo de refrigeración.

“Fue un susto importante, pero el protocolo funcionó a la perfección. La delegación del Congo se encuentra tranquila y ya ha regresado a sus vestidores para continuar con el reconocimiento de cancha”, indicaron fuentes cercanas a la administración del Estadio AKRON, de acuerdo con información de otros medios nacionales.

Bomberos de Zapopan realizaron una inspección durante 15 minutos, tras los cuales se determinó que el recinto es seguro y las actividades se reanudaron de manera parcial.

¿Cuántos juegos habrá en el Estadio AKRON durante el Mundial 2026?

El Estadio AKRON, una de las tres sedes de México en el Mundial 2026, será sede de cuatro partidos durante el desarrollo del magno evento.

La casa de las Chivas recibirá su primer duelo el 11 de junio, cuando Corea del Sur se mida ante el ganador del repechaje entre República Checa y Dinamarca.

El 18 de junio, la Selección Mexicana enfrentará en el Estadio AKRON a Corea del Sur en su segundo compromiso en la justa. El 23 de junio, Colombia se medirá ante el vencedor del repechaje entre Jamaica y República Democrática del Congo.

El último duelo en Guadalajara durante el Mundial 2026 se realizará el 26 de junio con el atractivo cruce entre España y Uruguay en el cierre del Grupo H.

EVG