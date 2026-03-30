¡Escándalo! Descalifican a pilotos de Red Bull tras acusaciones de haber alterado circuito en la Baja 250

Pilotos de Red Bull fueron descalificados por exponer a otros volantes en la Baja 250.

SCORE International determinó la descalificación inmediata de los australianos Paul Weel y Toby Price, pilotos de Red Bull, luego de que ambos fueron acusados de haber alterado el trazado para obtener una ventaja en la más reciente edición de la carrera off-road Baja 250.

Toby Price y Paul Weel perdieron su registro oficial de la competencia debido a conductas opuestas al reglamento vigente. Informes técnicos y videos exponen que ambos pilotos colocaron de manera premeditada obstáculos artificiales en puntos específicos del recorrido oficial de la Baja 250.

🏁🚨La organización SCORE International descalificó a competidores de Red Bull tras ser exhibidos colocando piedras y árboles en la pista durante la Baja 250.



Los pilotos Toby Price y Paul Weel habrían puesto en riesgo a otros corredores.#Baja250 #RedBull #PonteBuzoCaperuzo 🤿 pic.twitter.com/MT79IxnsIg — Buzo Caperuzo (@BCaperuzo) March 29, 2026

Pilotos de Red Bull pusieron en riesgo vida de volantes mexicanos

Paul Weel y Toby Price, pilotos de Red Bull, pusieron en riesgo la vida de volantes mexicanos y estadounidenses en la Baja 250, esto luego de que colocaron obstáculos como árboles y piedras en la pista.

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Versiones apuntan a que Red Bull habría recurrido a este hecho premeditado por la frustración de no poder conseguir la victoria en los últimos años. El dúo australiano se encontraba ubicado en la novena posición de la categoría trophy truck a bordo del truck 46 Tsco.

La manipulación del circuito es una de las faltas más graves debido a que compromete la justicia en la competencia y la seguridad física del resto de los pilotos.

¿Qué es la Baja 250?

La Baja 250, también conocida como San Felipe 250, es una carrera todoterreno que consta de 250 millas. La organiza SCORE International y en ella participan Trophy Trucks, UTVs, cuatrimotos y motos.

Esta carrera acostumbra dar inicio al Campeonato Mundial del Desierto y se lleva a cabo en San Felipe, Baja California. Su recorrido se caracteriza por baches profundos y zonas desérticas, lo que obliga a manejarlo a alta velocidad.

Tras la descalificación de los pilotos de Red Bull se espera que en los próximos días haya más información alusiva a posibles sanciones adicionales contra Toby Price y Paul Weel, aunado a comunicados de los patrocinadores del equipo.

EVG