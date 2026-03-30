¡Una baja más! Grave lesión aleja a Julián Araujo del Mundial 2026

Julián Araujo sería otra de las bajas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. De acuerdo con información de The Herald de Escocia el jugador del Celtic tiene una lesión que lo mantendría fuera de las canchas durante dos meses.

El citado medio escocés dio a conocer que Julián Araujo tiene una distensión en el cuádriceps, por lo que su proceso de recuperación llevaría de siete a ocho semanas, casi el tiempo que falta para que comience la Copa del Mundo.

🚨 CONFIRMADO — Julián Araujo estará 8 semanas de baja o más por una distensión en el cuádriceps.



El lateral regresó a Bournemouth para iniciar su recuperación y no se espera que vuelva hasta principios de mayo. Con esta lesión, prácticamente se le cierra la puerta del Mundial.… pic.twitter.com/dnMZa9mwx4 — Lideres Deportes (@lideresdportes) March 30, 2026

Esta lesión le impediría a Julián Araujo formar parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo estaría de regreso Julián Araujo?

Según la información publicada por The Herald, Julián Araujo estaría listo para volver a las canchas a finales de mayo, justo cuando Javier Aguirre entregue la lista definitiva de los futbolistas de la Selección Mexicana que jugarán el Mundial 2026.

Esta lesión impidió que el lateral mexicano fuera incluido en la convocatoria del Vasco para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica.

¿Cuántos partidos ha jugado Julián Araujo con México?

Julián Araujo ha tenido participación en 16 partidos con la Selección Mexicana, con la que debutó el 8 de diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile que se saldó con empate a dos anotaciones.

Hasta el momento, el lateral de 24 años de edad acumula 957 minutos con el Tricolor, con el que todavía no registra goles ni asistencias.

Sin embargo, Julián Araujo estuvo en el plantel de la Selección Mexicana en los dos títulos más recientes del equipo nacional en la Copa Oro, los correspondientes a las ediciones del 2023 y del 2025, esta última ya bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

EVG