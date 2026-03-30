Quiero cambiar la vida de atletas mexicanos: César Gómez Lince

GÓMEZ, en su visita a La Razón de México a inicios de marzo.

El mánager César Gómez Lince se ha convertido en una figura central de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en México gracias a su trabajo como CEO y fundador de Upper Sports Management, desde donde busca “cambiar la vida de los atletas mexicanos” y al mismo tiempo impulsar a los peleadores de todas partes del mundo que sueña con llegar a UFC, la empresa más importante de MMA.

“El sueño siempre fue crecer al talento mexicano, poder impulsarlo y cambiar la situación de muchos de los atletas. Poner nuestro granito de arena para cambiar al país y llevarlos a UFC”, dijo El Padrino de las MMA en exclusiva con La Razón de México. “Es un trabajo difícil. Soy un joven empresario, fanático de las Artes Marciales y me encanta saber que puedo cambiar la situación de mi gente”, agregó.

El Dato: Carlos Rivera, el primer peleador en la historia en firmar con Upper Sports Management. Ha estado en LUX Fight League y Combate Global.

En el 2019 empezó el proyecto de César Gómez Lince como manager deportivo. Poco a poco se fue abriendo paso en la industria para apoyar sus elementos y ha podido colocar a muchos mexicanos en las empresas más destacadas a nivel internacional.

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“Siempre supe que no iba a ser uno más. Trato de ser el mejor en lo que hago. Era cuestión de tiempo para llevar a mi gente a UFC, PFL, Rizin, todas estas ligas”, dijo el manejador, quien explicó en qué consiste su labor con los atletas dentro de Upper Sports Management.

“Mi trabajo es ayudar a que los peleadores tomen las mejores decisiones para su carrera, negociar con las ligas sus bolsas, que lleguen completos al día de la pelea. Incluso aquí en Upper nos gusta mucho trabajar por fuera de la jaula. Nos gusta ayudarlos a que sean buenas personas”, aseveró.

17 victorias tiene Loco Torres en su carrera

Para César Gómez Lince su empresa, Upper Sports, es la “agencia líder en México y América Latina” de representación de peleadores de MMA. Atribuye este título a los objetivos cumplidos en el proyecto, como acordar un combate en el Madison Square Garden, conocido como “La Catedral del Boxeo”, el cual era una de sus proyecciones personales.

“Todas las metas que nos hemos trazado se han estado cumpliendo. Tuvimos peleadores en la función de The Sphere en Las Vegas, que fue un evento único. Hemos tenido estelares en el International Fight Week de UFC. Hemos tenido gente peleando en la T-Mobile Arena, cerré un combate en el Madison Square Garden y próximamente planeo cerrar un pleito en Europa”, apuntó César Gómez.

Hoy la gran figura de Upper Sports Management es Manuel El Loco Torres, peleador originario de Chihuahua, quien está ranqueado en peso ligero de UFC. Además cuenta con talento joven que se desarrolla en el UFC Performance Institute de la Ciudad de México, el cual no se limita a peleadores mexicanos, ya que hay muchos latinoamericanos en su roster.

Sobre Loco Torres, El Padrino de las MMA adelantó que se tienen grandes metas. Una de ellas pelear por el título de la división a finales de año: “Estoy en pláticas para su próximo rival. No puedo mencionar ahorita el nombre, pero vamos a ir por una pelea muy llamativa para todos los aficionados”.

Dentro de UFC, de acuerdo a su sitio oficial, hay 936 peleadores, lo que vuelve a la empresa de las tres letras en un círculo selecto. “Para poder entrar tienes que ser los mejores”, comentó César Gómez, quien espera tener más atletas Upper en la compañía al finalizar 2026.

Actualmente el roster de Upper Sports cuenta con aproximadamente 70 peleadores. Daniel Zellhuber, Jesús Aguilar, Manuel Torres, Ramiro Jiménez

Adrián Luna y Yazmín Jáuregui están firmados con la Ultimate Fighting Championship, pero hay más gladiadores repartidos en las promociones más importantes a nivel internacional.

“Tenemos peleadores que van a estar en PFL como Andrea Vázquez, Victoria Alba, Levy Marroquín, Sergio Drako Cossio. Todos estos chavos están para dejarlo todo y representar a nuestro país. Vamos a cerrar el año con muchas victorias y con atletas latinos en las grandes ligas”, enfatizó.

César Gómez Lince invitó a la gente a apoyar al talento mexicano y latino, no solamente cuando están en UFC, sino durante todo el proceso. “Acuérdense que estos peleadores dejan su vida por ustedes. Ellos representan a nuestra bandera, nuestro continente. Cuesta trabajo llegar a donde ellos están. Es un grupo selecto de personas y tienes que tener mucho para subirte a esa jaula”, señaló.

Para terminar, El Padrino de las MMA explicó que para que un peleador pueda estar en las filas de Upper Sports Management necesita “ser cabrón”, pues el lema de su empresa es “los mejores con los mejores”. “Juntense con gente buena, hagan las cosas como se tienen que hacer. Respeten el deporte, no tengan vicios, aléjense de las fiestas, dedíquese 100% a entrenar y si quieren llegar a la cima, estoy seguro que ahí nos vamos a ver”, finalizó.

PELEADORES DE UPPER SPORTS MANAGEMENT EN UFC ı Foto: Especial