Julián Araujo se vuelve loco otra vez y se encara con un aficionado rival; si no lo agarran pudo ser fatal (VIDEO)

Julián Araujo encaró a un aficionado de Rangers tras victoria del Celtic en la Copa de Escocia.

El futbolista mexicano Julián Araujo se ganó el corazón de los aficionados del Celtic, luego de que encaró a un seguidor del Rangers tras el final del duelo de los cuartos de final de la Copa de Escocia en el que se impuso su equipo en tanda de penaltis.

El jugador tricolor se dirigía hacia los vestidores con el resto de sus compañeros cuando hinchas del Rangers les lanzaron una serie de insultos y palabras. Fue entonces que el mexicano se volteó y se dirigió a uno de ellos, al que le sacó la lengua y le mostró el escudo del Celtic de un modo un tanto burlón.

Chaos on the pitch as Julian Araujo shows Celtic’s badge to the Rangers fans in the stands while heading down the tunnel. 😅🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Celtic FC fans keep begging the club to sign him permanently. ✍🏼



pic.twitter.com/N1wIPkOrho — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 8, 2026

En el video se observa que algunos compañeros de Julián Araujo tomaron con humor la reacción del lateral mexicano, al que segundos después de lo ocurrido lo alejan camino al vestidor con el fin de evitar que la situación pasara a mayores.

Julián Araujo, titular en el Old Firm entre Celtic y Rangers

El lateral mexicano Julián Araujo disputó completo el denominado Old Firm entre Celtic y Rangers en los cuartos de final de la Copa de Escocia, duelo que se llevó a cabo en el Ibrox Stadium, casa del Rangers.

Después de un empate sin anotaciones, el vencedor se tuvo que definir en serie de penaltis, donde The Bhoys fueron más certeros y se impusieron por 4-2.

Se desata caos tras victoria del Celtic de Julián Araujo

Aficionados del Celtic y del Rangers saltaron a la cancha del Ibrox Stadium inmediatamente después de la clasificación del equipo de Julián Araujo a las semifinales de la Copa de Escocia.

Los futbolistas de ambos equipos todavía no llegaban a sus respectivos vestidores en el momento en el que se desató el caos.

La policía y los elementos de seguridad tomaron pronto el campo para evitar enfrentamientos entre las aficiones de Celtic y Rangers.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos aficionados que tenías cubiertos sus rostros, luego de fueran lanzadas bengalas de un lado a otro.

Lo que sigue para Julián Araujo y el Celtic

Julián Araujo y el Celtic volverán a las canchas el próximo sábado 14 de marzo, cuando reciban al Motherwell en actividad de la Jornada 30 de la Scottish Premiership.

El Celtic, actual campeón de Escocia, marcha en el segundo sitio de la clasificación con una cosecha de 58 unidades, a cinco de distancia del líder Heart of Midlothian FC.

