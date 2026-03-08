El VIDEO que confirma TODO sobre la convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección de Javier Aguirre

Se acerca la Fecha FIFA de marzo y Álvaro Fidalgo tendrá su primera convocatoria con la Selección Mexicana, esto se confirma con el video que circula en redes sociales donde aparece Javier Aguirre en el Coliseum Alfonso Pérez.

El técnico del Tricolor asistió al estadio en el viejo continente para ver el partido entre el Real Betis y el Getafe, pues el técnico mexicano se dio el tiempo para ir a ver a Álvaro Fidalgo en acción en LaLiga de España antes del partido entre México y Portugal, en el que ‘El Maguito’ podría hacer su debut con la Selección Mexicana.

El encuentro entre el Getafe y el Real Betis terminó con la derrota del equipo de Álvaro Fidalgo, y el mexicano disputó 61 minutos antes de salir de cambio por Pablo Fornals, pero el exjugador del América ya se ganó un lugar en el once titular del conjunto sevillano.

¡¡YA FUE A HABLARLE!! 🇲🇽👀



Javier Aguirre se encuentra en el estadio viendo el partido del Real Betis.



El técnico de la Selección Mexicana fue a observar y a hablar con Álvaro Fidalgo, quien todo apunta será convocado en la próxima Fecha FIFA.

Álvaro Fidalgo tendría su debut con México ante Portugal

Javier Aguirre tenía presupuestado convocar a Álvaro Fidalgo para el partido amistoso ante Islandia, pero por su fichaje con el Real Betis ya no pudo ser elegible por el técnico mexicano, ya que para el encuentro en el Estadio La Corregidora solo pudo llamar a jugadores de la Liga MX.

Es por eso que el debut de ‘El Maguito’ con la Selección Mexicana tuvo que esperar un tiempo más; será en esta Fecha FIFA de marzo cuando el mediocampista mexicano reciba su primer llamado con el Tricolor, para estar a la disposición del Vasco Aguirre en el encuentro ante Portugal.

De igual forma, en varias entrevistas que dio desde su llegada a España, el jugador del Real Betis dejó en claro que está listo para vestir los colores de la Selección Mexicana en la próxima convocatoria, que será la oportunidad de Fidalgo para ganar un puesto para el Mundial del 2026.

FIDALGO SE ESTRENA EN LA LIGA DE ESPAÑA



¡MÁGIA EN EL BETIS! Álvaro Fidalgo marca su primer gol en el fútbol español y amplía la ventaja bética.



VÍA: ESPN pic.twitter.com/M4ZtbTU3v5 — Layvtime (@layvtime) March 1, 2026

Álvaro Fidalgo ya tiene su primer gol con el Real Betis

Álvaro Fidalgo cayó como anillo al dedo en el Real Betis para lo que resta de la temporada en el viejo continente, pues el mexicano se ganó un puesto en el once titular de Manuel Pellegrini y no pasaron ni cinco partidos para que lograra su primer gol.

Fue en el derbi de Sevilla cuando ‘El Maguito’ anotó su primer tanto con la camiseta del Betis; el mediocampista fue el anotador del segundo gol de su equipo con una extraordinaria asistencia de Abde Ezzalzouli.

El siguiente compromiso de Álvaro Fidalgo será muy importante para mantenerse en la pelea por el título de la Europa League, pues el Real Betis se medirá ante el Panathinaikos este jueves 12 de marzo del 2026.

