Álvaro Fidalgo se estrena en Europa con el Real Betis y su celebración se roba TODAS las miradas (VIDEO

Álvaro Fidalgo se estrenó con la camiseta del Real Betis en LaLiga de España, pero lo relevante de esta noticia es que ‘El Maguito’ lo hizo en el derbi de Sevilla, dándole la ventaja a su equipo por marcador de 2-0 antes del descanso, además de que su celebración se llevó los reflectores.

Abde Ezzalzouli puso un pase filtrado para el mediocampista mexicano y, en cuanto tuvo la pelota en su posesión, sacó un disparo con la parte externa del pie, mandando la de gajos al primer poste de Odysseas Vlachodimos para correr a uno de los banderines y, con mucha euforia, celebrar su primer tanto en Europa.

Fidalgo fue felicitado por todos sus compañeros del Real Betis, pero al último que abrazó antes de volver a su campo fue al brasileño Antony, quien volteó al mexicano hacia la grada y lo señaló con su dedo índice, para que la afición ovacionara al mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Clavados Randal Willars y Kevin Berlín ganan la medalla de plata desde la plataforma de 10 metros

🚨🇪🇸 EL PRIMER GOL DE ÁLVARO FIDALGO EN EUROPA CON EL REAL BETIS Y EN EL DERBI ANTE SEVILLA! 🔥



pic.twitter.com/aDps3antJ9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 1, 2026

Álvaro Fidalgo revela que sonó con su anotación ante el Sevilla

Después de que terminó la primera parte del Real Betis vs. Sevilla, Álvaro Fidalgo fue entrevistado a nivel de cancha y reveló que su primera anotación en España la estuvo soñando desde una noche antes del encuentro.

“Vamos ganando dos cero al descanso, esto todavía no termina; los derbis hay que jugarlos hasta los noventa minutos, así con mucha mesura, mucha tranquilidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo y noventa minutos. Lo soñé varias veces ayer por la noche (su gol); luego, que pase o no pase, ya es otra cosa, pero bueno, gracias a Dios, así es”, comentó Álvaro Fidalgo.

‘El Maguito’ se ha ganado un lugar en el once titular de Manuel Pellegrini, esto por la lesión de Isco , quien era el mediocampista indiscutible para el entrenador chileno, pero el nivel del mexicano ha impactado para bien en el cuadro español.

Álvaro Fidalgo: “El gol lo soñé varias veces por la noche”🥹❤️



El Maguito es el ejemplo de que los sueños se hacen realidad✨



pic.twitter.com/U07XZElmDN — Roberto Haz (@tudimebeto) March 1, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de Álvaro Fidalgo con el Real Betis?

El Real Betis sigue peleando por los primeros puestos de la tabla general para competir en algún torneo de la UEFA el siguiente año y, de momento, se encuentra en la quinta posición de LaLiga de España, con lo que entraría a la Europa League.

El siguiente compromiso del equipo de Álvaro Fidalgo será el 8 de marzo del 2026 cuando visiten la cancha del Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe en la Jornada 27 de LaLiga española.

En sus últimos cuatro compromisos, el equipo de Manuel Pellegrino lleva dos victorias, ante el Atlético de Madrid y el Mallorca, y dos empates, frente al Rayo Vallecano y el Sevilla en el derbi de la ciudad.

DCO