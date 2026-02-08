¡ATENCIÓN AZULCREMAS! Álvaro Fidalgo es titular por primera vez con el Real Betis ante el Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo no lleva ni una semana completa en España, pero ya debutó con el Real Betis en la Copa del Rey y hoy fue elegido por Manuel Pellegrini para estar en el 11 inicial del conjunto verdiblanco en el encuentro ante el Atlético de Madrid en LaLiga de España.

El Real Betis reveló el 11 titular en sus redes sociales con Álvaro Fidalgo como el protagonista, pues utilizaron una imagen del mediocampista mexicano para revelar a los otros diez futbolistas que estarán acompañando al exjugador del América en la cancha del Metropolitano.

Álvaro Fidalgo tiene una oportunidad muy importante ante el Atlético de Madrid para afianzarse poco a poco en el cuadro titular del Real Betis, además de que estará acompañado por Marc Roca y Pablo Fornals en el mediocampo para ir en busca de los tres puntos ante los colchoneros.

Álvaro Fidalgo será el acompañante de Abde en la banda derecha

Con la revelación del once titular del Real Betis, Manuel Pellegrini decidió mandar a Álvaro Fidalgo por la banda izquierda del campo, siendo la mano derecha de Abde durante el encuentro en el Metropolitano.

Cabe recalcar que el delantero marroquí es uno de los referentes al ataque del conjunto de Sevilla, así que el mediocampista mexicano tendrá que estar atento a lo que realice su compañero para apoyarlo al momento de ir en busca de una anotación.

Álvaro Fidalgo se ganó su lugar en el once titular del Real Betis para este partido por su gran actuación en el encuentro de la Copa del Rey, pues a pesar de que su equipo iba perdiendo 5-0 en el marcador, el mexicano seguía buscando oportunidades de gol hasta el último minuto.

Álvaro Fidalgo enfrentará al Real Madrid y el Barcelona muy pronto

Álvaro Fidalgo seguirá trabajando para mantenerse en el once inicial del Real Betis y con ello estar en los partidos ante el Barcelona y el Real Madrid desde el arranque del encuentro, partidos que están cerca de llevarse a cabo.

El cotejo ante el conjunto merengue se llevará a cabo el 19 de abril del 2026 en la cancha del Estadio La Cartuja, así que el Real Betis tendrá la ventaja de jugar en casa ante uno de los contendientes al título de LaLiga de España.

Mientras que, contra los actuales campeones del torneo local, el Barcelona, se medirán el 17 de mayo del 2026 en la cancha del Spotify Camp Nou, partido que será complicado para los verdiblancos, pues en la primera vuelta perdieron 5-3 en su casa.

