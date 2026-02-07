América va por otro crack de Brasil para robarse la Liga MX y reemplazar a Álvaro Fidalgo

América antes de un partido en el Clausura 2026 de la Liga MX

América ya se hizo con los servicios de Raphael Veiga, pero no sería el único jugador brasileño que llega al Nido de Coapa este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Se reveló que el cuadro azulcrema va por los servicios de Vinícius Moreira de Lima, conocido solo como Lima, elemento del Fluminense de Brasil.

De acuerdo con información de medios internacionales, las Águilas tienen negociaciones muy avanzadas para fichar a Lima, mediocampista ofensivo que llegaría a préstamo y quería el elegido para reemplazar a Álvaro Fidalgo, quien se marchó al Real Betis de España.

Lima juega en el Fluminense, uno de los equipos grandes de Brasil, desde 2023. Con el Flu ha disputado 168 duelos, con 16 goles y 10 asistencias. La Liga MX sería un nuevo capítulo en su carrera, en la cual ha jugado en el Al-Wasl, Gremio y Ceará.

El fichaje podría llegar a buen puerto, pues en los últimos duelos Lima ha sido suplente. Su rol secundario en el Flu podría hacer que se incline por el proyecto del América en la Liga MX.

Álvaro Fidalgo regresa a España tras conquistar México

El Real Betis Balompié hizo oficial en sus redes sociales la contratación de Álvaro Fidalgo, quien firmó un contrato con el conjunto sevillano hasta el 2030.

“Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América″, destacaron los Verdiblancos en su sitio oficial acerca de los logros del Maguito con el América.

Será la primera experiencia para Álvaro Fidalgo en la Primera División del balompié español, pues anteriormente militó en el Real Madrid Castilla (filial del Real Madrid), Rayo Majadahonda y CD Castellón.

Fidalgo conquistó la Liga MX

Fidalgo aterrizó en el América prácticamente como un desconocido, pero en poco tiempo se impregnó de la identidad de las Águilas. Fue clave en el tricampeonato de la Liga MX, además que ganó seis títulos en total sumando un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Leagues Cup a su palmarés como jugador emplumado.

En cinco años con el equipo dejó una huella imborrable, que lo ponen sin duda como un referente moderno e incluso algunos lo tienen como una leyenda. Lo cierto es que Fidalgo pide a sus ahora excompañeros que dejen la vida por el escudo del América, para seguir cosechando campeonatos, en especial de la Concacaf Champions Cup. El título regional se le negó varias veces al Maguito.

