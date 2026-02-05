Así fue el impresionante debut de Álvaro Fidalgo con el Real Betis y la primera jugada que casi termina en gol

Álvaro Fidalgo ya recibió su primera oportunidad en el campo con el Real Betis, el mediocampista mexicano entró de cambio al minuto 46 de tiempo corrido en el lugar de Nelson Deossa para jugar el resto del encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Lamentablemente para el ‘Maguito’, cuando entró al campo para tener su debut, el Real Betis ya perdía 3-0 y prácticamente eliminados de la Copa del Rey, pero el exjugador del América tuvo una oportunidad frente al arco que no logró concretar para conseguir su primer gol con la camiseta del conjunto de Sevilla.