Así fue el impresionante debut de Álvaro Fidalgo con el Real Betis y la primera jugada que casi termina en gol

El exjugador del América ya tuvo su debut con el Real Betis en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y casi anota su primer gol con la camiseta del conjunto español

Álvaro Fidalgo ya tuvo su debut con el Real Betis. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Álvaro Fidalgo ya recibió su primera oportunidad en el campo con el Real Betis, el mediocampista mexicano entró de cambio al minuto 46 de tiempo corrido en el lugar de Nelson Deossa para jugar el resto del encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Lamentablemente para el ‘Maguito’, cuando entró al campo para tener su debut, el Real Betis ya perdía 3-0 y prácticamente eliminados de la Copa del Rey, pero el exjugador del América tuvo una oportunidad frente al arco que no logró concretar para conseguir su primer gol con la camiseta del conjunto de Sevilla.

