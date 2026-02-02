¡Confirmado! Leyenda del América revela que Álvaro Fidalgo SÍ jugará con la Selección Mexicana

Carlos Reinoso, considerado por muchos la principal leyenda del América, reveló en sus redes sociales que Álvaro Fidalgo sí jugará para la Selección Mexicana, esto luego de que surgieron dudas por su salida de las filas de las Águilas para regresar a España, donde jugará con el Betis.

El Maestro publicó en sus cuenta de X un mensaje en el que dio a conocer que el Maguito se comunicó con él para decirle que lo visitará a su casa cuando venga a jugar con el Tricolor, lo cual será durante la Fecha FIFA de marzo.

Ayer Alvaro me llamó para despedirse 🦅⚽️un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo 🦅me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa 🦅que te vaya

Muy bien mijo ⚽️👍 https://t.co/wVSutQuKzP — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) February 2, 2026

“Ayer Álvaro me llamó para despedirse 🦅⚽️un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo 🦅me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa 🦅que te vaya muy bien mijo ⚽️👍“, fue el mensaje con el que Carlos Reinoso confirmó que Álvaro Fidalgo sí representará a la Selección Mexicana.

¿Cuándo sería el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo podría jugar su primer partido con la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo, cuando los dirigidos por Javier Aguirre enfrenten a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Dicho encuentro formará parte de la primera Fecha FIFA del año y la única antes de la celebración del Mundial 2026. Bélgica será el otro rival del Tricolor en dicha ventana internacional, el martes 31 de marzo, otro encuentro en el que el Maguito tendría actividad.

La Selección Mexicana tendrá un amistoso contra Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro, pero para dicho encuentro Javier Aguirre solamente convocará a jugadores de la Liga MX, como ocurrió con los duelos de enero ante Panamá y Bolivia.

Álvaro Fidalgo deja al América después de cinco años llenos de éxitos

Álvaro Fidalgo dejó de ser futbolista del América cinco años exactos después de su llegada a la Liga MX con las Águilas, que lo ficharon a petición del entrenador argentino Santiago Solari.

El Maguito fue pieza fundamental con su liderazgo y lectura de juego para el tricampeonato de los azulcremas entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024. También ganó un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

Álvaro Fidalgo vivió cinco años en México, el tiempo exacto que pide la FIFA para que un futbolista pueda ser elegible para un país distinto al de su origen, motivo por el cual el Maguito ya es elegible para representar al Tricolor en cuanto Javier Aguirre lo desee.

EVG