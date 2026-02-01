Álvaro Fidalgo revela su futuro con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

Álvaro Fidalgo habló de su posible llegada a la Selección Mexicana a cuatro meses del arranque del Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo dejó las puertas abiertas para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 a sólo cuatro meses del arranque del magno evento, luego de que aseguró que le tiene mucho cariño a México tras haber jugado cinco años con el América.

“Soy mexicano, la puerta abierta está obviamente, no sé cómo está bien el tema de los tiempos y nunca se trató de eso. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el cariño que le tengo al país”, aseveró el Maguito en la conferencia de prensa en la que se despidió de las Águilas del América.

Este lunes 2 de febrero es cuando Álvaro Fidalgo cumple cinco años exactos de su llegada a México, el tiempo que pide la FIFA para que un jugador pueda representar una selección distinta a su país de origen.

¿Cuándo debutaría Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

El mediocampista Álvaro Fidalgo podría jugar por primera vez con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tricolor enfrentará a Portugal y Bélgica los días 28 y 31 de dicho mes, respectivamente.

México jugará el próximo 25 de febrero un amistoso contra Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro, pero para dicho encuentro Javier Aguirre solamente puede convocar a futbolistas de la Liga MX, como ocurrió en los duelos de enero ante Panamá y Bolivia.

El próximo 28 de marzo sería el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, que ese día mide fuerzas ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca, uno de los tres estadios sede de México para el Mundial 2026.

¿Dónde jugará Álvaro Fidalgo tras su salida del América?

Álvaro Fidalgo volverá a España tras cinco años con el América y lo hará para comenzar una aventura en LaLiga con el Betis.

El equipo sevillano le ganó la partida por el Maguito a la Real Sociedad, el otro equipo que estaba interesado en fichar al ahora exintegrante de las Águilas.

Álvaro Fidalgo jugará por primera vez en el máximo circuito del balompié español, donde anteriormente formó parte del Real Madrid Castilla, Majadahonda y Castellón.

