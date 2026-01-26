Richard Ledezma revela la condición que le puso Javier Aguirre para llevarlo al Mundial 2026

Richard Ledezma conduce el balón en el amistoso en el que México venció 1-0 a Panamá.

El lateral derecho Richard Ledezma dejó buenas sensaciones en su debut con la Selección Mexicana, a la que quiere representar en el Mundial 2026, por lo que compartió parte de lo que le dijo el director técnico Javier Aguirre para incluirlo en la lista definitiva del Tricolor en el magno evento del próximo verano.

“Me dijo que siga haciendo las cosas como estoy en Chivas y vamos a ver”, comentó al respecto el futbolista de las Chivas ante los medios de comunicación a su llegada a México de Bolivia, donde el equipo nacional cerró su primera minigira del año con triunfos por la mínima diferencia sobre La Verde y Panamá.

A pesar de lo breve de esta frase, Richard Ledezma dejó entrever que Javier Aguirre le dejó en claro que mientras mantenga su buen nivel con las Chivas es muy factible que tenga un sitio asegurado en la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Richard Ledezma se visualiza en el Mundial 2026

Richard Ledezma aseguró sentirse muy emocionado por haber debutado con la Selección Mexicana, y a pregunta expresa de si se ve en el Mundial 2026, el lateral derecho de las Chivas afirmó sentir confianza de ser incluido en la lista definitiva para la justa.

“Muy lindo el debutar con selección, todos tenemos chance de ir y vamos a ver. Obviamente me veo en el Mundial”, sentencio el futbolista del Guadalajara.

Richard Ledezma completó los 90 minutos en el Estadio Rommel Fernández en el triunfo de la Selección Mexicana por 1-0 sobre la local Panamá, duelo que se resolvió a favor del Tricolor en tiempo de compensación con un autogol de Richard Peralta.

El jugador de las Chivas no tuvo actividad en el duelo contra Bolivia, en el que Javier Aguirre puso en la lateral derecha a Jorge Sánchez, quien no se vio del todo bien y fue sustituido al minuto 58 por Denzell García.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a las canchas el próximo 25 de febrero para enfrentar a Islandia en un partido amistoso a celebrarse en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Al no tratarse de una Fecha FIFA, Javier Aguirre volverá a convocar a jugadores de la Liga MX y Richard Ledezma, tras su actuación contra Panamá, se espera que sea uno de ellos en un duelo vital para él y el resto de los futbolistas que militan en México para ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.

