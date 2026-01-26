La salud de Michael Schumacher da un giro inesperado 12 años después de su accidente en la nieve

Michael Schumacher habría tenido un gran avance en su estado de salud.

El alemán Michael Schumacher, heptacampeón mundial de Fórmula 1 (F1), ha mostrado una notable y sorprendente mejoría en los últimos días, cuando en diciembre se cumplieron 12 años del accidente que sufrió en la nieve mientras practicaba esqui en los Alpes franceses, lo que lo mantuvo en coma inducido durante varios meses.

El Daily Mail publicó un reportaje en el que informó que la leyenda del automovilismo ya no se encuentra postrado en la cama, como se reportaba en años previos. Sin embargo, el exvolante de Ferrari todavía sería incapaz de caminar por su propia cuenta.

🔝Llegan noticias alentadoras sobre la salud de Schumacher



👉El Daily Mail confirma a través de fuentes cercanas que Michael "ya no está postrado en la cama"



👉La leyenda alemana puede sentarse en silla de ruedas y "entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero… pic.twitter.com/4c0zrVzFhF — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 26, 2026

El citado medio indica que Michael Schumacher tiene en todo momento el acompañamiento de un equipo médico especializado, el cual se encarga de supervisar y atender cada aspecto de los cuidados del exdeportista de 57 años de edad.

¿Michael Schumacher asistió a la boda de su hija?

En el 2024 circuló en varios medios internacionales que Michael Schumacher había asistido a la boda de su hija Gina, lo que hizo pensar que el siete veces campeón de la F1 se encontraba mucho mejor de salud.

Sin embargo, el reportaje del Daily Mail desmintió dicha información al asegurar que la misma careció del sustento necesario al tiempo que hizo énfasis en el hermetismo que ha mantenido la familia del legendario expiloto.

El accidente que Michael Schumacher tuvo el 29 de diciembre del 2013 le provocó un severo traumatismo craneoencefálico, derivado del golpe sufrió en la cabeza al chocar con una roca tras perder el equilibrio durante un descenso, a pesar de que llevaba puesto un casco.

¿Cuándo se retiró Michael Schumacher de la F1?

El 4 de octubre del 2012, casi tres meses antes de su accidente en la nieve, Michael Schumacher dio a conocer que ya no correría en la F1 a partir de la temporada del 2013, esto luego de que Mercedes escudería en la que estaba desde el 2010, había anunciado la contratación del británico Lewis Hamilton.

El Káiser corrió por última vez en el serial el 25 de noviembre del 2012, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de Brasil, carrera en la que finalizó en el séptimo puesto.

Michael Schumacher anunció su adiós de la F1 sin saber que pocos meses después tendría su grave accidente, el cual pudo haber sido fatídico. Ahora, los admiradores de Schumi confían en que su salud siga mejorando.

EVG