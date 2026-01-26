Israel Reyes reaparece luego de su preocupante lesión en el México vs Bolivia con misteriosa publicación

Israel Reyes mandó un mensaje tras su lesión en el triunfo de México sobre Bolivia.

El defensa del América, Israel Reyes, reapareció en sus redes sociales con un mensaje en el que devolvió la tranquilidad a los aficionados, sobre todo a los de las Águilas, luego de la lesión muscular que sufrió en el primer tiempo del amistoso en el que México superó 1-0 a Bolivia.

“Mi gente, parece que todo bien. Saludos a todos y muchas gracias”, escribió el zaguero en una de sus instastories, misma que acompañó de una selfie en la que se aprecia que luce el nuevo jersey que Adidas sacó en recuerdo del Mundial de México 86.

Israel Reyes reapareció con un mensaje tras su lesión en el amistoso entre México y Bolivia. ı Foto: IG @israelreyesr58

Israel Reyes saltó como titular al duelo entre la Selección Mexicana y Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, donde Germán Berterame marcó el único gol del juego. El defensa de las Águilas abandonó la cancha del Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera al minuto 33 después de sufrir una lesión muscular, motivo por el cual fue sustituido por Ramón Juárez, su compañero en el América.

La actividad de Israel Reyes en los primeros juegos de México en el 2026

Los 33 minutos que Israel Reyes estuvo en el terreno de juego contra Bolivia fueron los únicos en los que tuvo actividad en los primeros dos compromisos del año de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

El ‘Vasco’ dejó en la banca al defensa del América en la victoria de 1-0 sobre Panamá en el Estadio Rommel Fernández de la capital del país centroamericano.

Se esperaba que Israel Reyes completara el primer tiempo y jugará parte de la segunda mitad del choque ante Bolivia, pero la lesión muscular que sufrió pasada la media hora del cotejo lo impidió.

¿Cuántos partidos ha jugado Israel Reyes con la Selección Mexicana?

Israel Reyes ha participado hasta el momento en 28 partidos con la Selección Mexicana, incluyendo encuentros amistosos y de carácter oficial.

El zaguero originario de Autlán de Navarro, Jalisco, debutó con el Tricolor el 8 de diciembre del 2021 en un empate 2-2 contra Chile en un juego amistoso en el que estuvo 25 minutos en la cancha del Q2 Stadium de Austin, Texas.

Israel Reyes formó parte de los títulos que la Selección Mexicana conquistó en las Copas Oro 2023 y 2025 y en el de la Liga de Naciones de la Concacaf del 2025, estos dos últimos bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

EVG