Javier Aguirre le manda comprometedor mensaje a Marcelo Flores tras dejar a la Selección Mexicana por Canadá

Javier Aguirre habló sobre Marcelo Flores, quien decidió representar a Canadá en lugar de jugar con la Selección Mexicana.

Javier Aguirre confirmó que Marcelo Flores decidió buscar representar a Canadá en lugar de jugar con la Selección Mexicana, y aprovechó para mandarle un mensaje al futbolista de los Tigres, quien busca ir con los de la Hoja de Maple al Mundial 2026.

“El tema concreto de Marcelo Flores lo trajimos en su día y hablamos con él. El muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”, comentó el entrenador del Tricolor en conferencia de prensa.

▶ #Video | 🤯 Javier Aguirre confirma que Marcelo Flores elegirá a Canadá ⚽



⭕ En conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier "Vasco" Aguirre, confirmó que Marcelo Flores ha decidido representar formalmente a la Selección de Canadá. 🤯 El… pic.twitter.com/wEtLFoGjOo — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

Javier Aguirre explica cómo se dio la situación de Marcelo Flores con Canadá

Javier Aguirre aseguró que Canadá no le robó a México a Marcelo Flores, pues el mediocampista de Tigres fue el que tomó la decisión luego de que en el 2025 casi no fue contemplado por el Vasco.

“Es un buen jugador aunque el año pasado no tuvo tanta continuidad y lo trajimos, lo vimos y hablamos con él. Él ya decidió jugar para Canadá y le deseo lo mejor, no se lo robaron”, subrayó el director técnico de la Selección Mexicana previo al partido amistoso contra Bolivia.

De esta manera, Javier Aguirre puso punto final a la situación de Marcelo Flores con la Selección Mexicana, pues el jugador de Tigres ahora está enfocado en ganarse un lugar con Canadá, anfitrión del Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos.

¿Cuántos partidos jugó Marcelo Flores con la Selección Mexicana?

Marcelo Flores solamente tuvo participación en tres partidos con la Selección Mexicana, con la que debutó el 8 de diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile que culminó igualado a dos anotaciones.

De los tres encuentros que disputó con el Tricolor, el mediocampista de 22 años de edad solamente estuvo en uno de carácter oficial, el triunfo de 3-0 sobre Surinam en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, duelo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

Marcelo Flores registró 46 minutos entre los tres juegos en los que tuvo actividad con la Selección Mexicana, con la que no tuvo goles ni asistencias.

EVG