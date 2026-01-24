Exjugador del Barcelona se disfraza de Nicolás Maduro al momento de su detención y se vuelve viral en segundos (FOTO)

El tema de la detención de Nicolás Maduro estuvo en la boca de todos hace unas semanas, pero el exfutbolista del Barcelona, Marcos Alonso, volvió a poner al mandatario venezolano en tendencia por el disfraz que utilizó en la fiesta de Borja Iglesias.

El lateral del Celta de Vigo asistió a la reunión que organizó el delantero español, en la que la temática eran disfraces, y Marcos Alonso traía el conjunto Nike Tech Fleece color gris, como el que portaba Nicolás Maduro cuando fue detenido por las autoridades de Estados Unidos.

Además, el lateral del Celta de Vigo portaba un bigote falso al estilo de Maduro, los audífonos y la banda que el venezolano traía en los ojos en la primera foto que publicó el gobierno de Estados Unidos tras capturar al mandatario de 62 años.

Spanish soccer player Borja Iglesias threw a birthday costume party. The award for best costume of the night went to two of his teammates — Óscar Mingueza and Marcos Alonso.



Cop and “Nicolás” 🥶 pic.twitter.com/3z5orLgGmK — Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) January 24, 2026

Estos fueron algunos de los disfraces que aparecieron en la fiesta de Borja Iglesias

Borja Iglesias celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta de disfraces, en la que todos los jugadores del Celta de Vigo aparecieron vestidos de algún personaje o celebridad, como Marcos Alonso, que llegó como Nicolás Maduro.

Otros de los disfraces que se dejaron ver en el festejo del delantero español fueron: Jack Sparrow, Sombrero Loco y la Reina Roja, los Minions, el Hombre Cosa, Barbie y Ken, Willy Wonka, Peter Pan y Capitán Garfio, avestruces, Blanca Nieves y Nicolás Maduro.

Varios de los disfraces que se lucieron en la fiesta de Borja Iglesias fueron muy ingeniosos y se parecían casi al 100 por ciento al personaje que querían representar.

¿Celta de Vigo pelea un lugar en los playoffs de la Europa League?

El Celta de Vigo ganó su último partido en la Europa League, el cual fue ante el Lille de Francia por marcador de 2-1, con los que consiguieron tres puntos importantes para mantenerse cerca de los playoffs de la competencia.

A falta de una jornada, el equipo de Marcos Alonso se encuentra en la decimocuarta posición de la tabla general con 12 unidades, así que una victoria en la última jornada de la competencia aseguraría su lugar en la siguiente fase de la Europa League.

El último encuentro del conjunto dirigido por Claudio Giráldez en el torneo de la UEFA será el 29 de enero del 2025, cuando se enfrenten al Estrella Roja, equipo que está tres posiciones arriba del conjunto español.

DCO