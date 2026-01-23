Él es Emiliano Muñoz, la nueva joya del futbol mexicano que fichó con el Atlético de Madrid

El mexicano Emiliano Muñoz comenzará una nueva aventura con el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid se hizo de los servicios de Emiliano Muñoz, joven promesa del futbol mexicano que brilló en las fuerzas básicas del Atlético de San Luis para comenzar una nueva aventura en el balompié europeo a partir de este 2026.

Reportes indican que el juvenil jugador, quien se desempeña como delantero, se integrará a las filas del Juvenil A del equipo colchonero para continuar su proceso en la cantera de uno de los clubes más importantes de España y del viejo continente.

MEXICANO A EUROPA 🇲🇽🚨



Emiliano Muñoz (16) 🇲🇽 es nuevo jugador del Atlético de Madrid 🇪🇸✅



📊 El nacido en San Luis se incorporará a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid luego de sumar 25 goles en 47 partidos en inferiores con San Luis



Con solo 16 años buscará… pic.twitter.com/xXodUO8WKW — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 22, 2026

El rendimiento de Emiliano Muñoz con el Atlético de San Luis

El delantero mexicano Emiliano Muñoz, de 16 años de edad, atrajo la atención y el interés del Atlético de Madrid gracias a los 25 goles que consiguió en 47 partidos con el Atlético de San Luis en categorías menores.

Emiliano Muñoz brilló en su categoría, la Sub-15, pero de igual forma lo hizo con la Sub-17 y la Sub-19 del cuadro potosino, con el que no debutó en la Liga MX.

El joven delantero también tiene experiencia en selecciones mexicanas con límite de edad, concretamente con la Sub-15.

Se lo llevan 🇲🇽 ⚽ 🇪🇦



El delantero juvenil Emiliano Muñoz dio el salto de las Fuerzas Básicas del San Luis a las del Atlético de Madrid.



Con solo 16 años de edad, Muñoz es una de las joyas mexicanas, pese a que aún no debuta en Primera División. pic.twitter.com/dWvSYy44i4 — El Poder del Futbol ⚽ (@PoderFutbol) January 22, 2026

Gracias a la relación entre el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis es que Emiliano Muñoz podrá pulir sus cualidades y potencial con la entidad de la capital española.

El pasado de Emiliano Muñoz con el Atlético de Madrid

Ya en el 2024, Emiliano Muñoz realizó pruebas con el Atlético de Madrid durante dos semanas, periodo en el que participó en la MAD Cup en España.

En aquella competencia, el atacante mexicano se convirtió en el máximo goleador de la misma luego de que logró 18 anotaciones en ocho partidos.

Ese antecedente de Emiliano Muñoz dejó con buenas sensaciones al Atlético de Madrid, que ahora fichó al mexicano con el objetivo de ayudarlo a explotar el talento que tiene.

Emiliano Muñoz cumplió 16 años el 11 de enero y mide 1 metro con 77 centímetros.

