Atlético de Madrid empata contra Galatasaray en la Champions League; Resumen y goles

Este miércoles cierra la penúltima jornada de la Champions League, que empieza a definir a los equipos que avanzarán de manera directa a la siguiente ronda y los que deberán pasar por la ronda de repechaje.

La jornada arrancó con el empate 1-1 del Atlético de Madrid ante el Galatasaray, en Turquía, resultado que deja a los Colchoneros con el pase al momento de manera directa, pero con el resto de juegos todavía por disputarse. Pueden bajar y quedar en la zona de repesca de la Liga de Campeones.

Empate en Estambul. pic.twitter.com/mcDGBCv0w3 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 21, 2026

En suelo turco se vivió un partido cerrado, pero con un Atlético de Madrid impulsando por la victoria en el cierre del compromiso. Los pupilos de Diego Pablo Simeone, mejor conocido como El Cholo, intentaron por todos los medios poner el marcador en su favor.

Sin embargo, el conjunto local estuvo bien asentado en defensa y por poco se quedan con la victoria, pero el portero Jan Oblak se vistió de héroe al minuto 90 con una atajada a quemarropa para evitar el triunfo de último momento de Los Leones.

El líder de esta fase de liga es el Arsenal, que suma 21 puntos y marcha invicto. Los Gunners ya están clasificados a la siguiente ronda. Pero los demás clubes no se pueden confiar, ni siquiera el segundo lugar general que es el Real Madrid, que con 15 unidades todavía necesita amarrar su lugar la siguiente jornada.

aar