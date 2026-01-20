¡Sorpresa en Noruega! Manchester City es humillado por el Bodo/Glimt en la Champions League; Resumen y goles

El Manchester City fue goleado y exhibido por el Bodo/Glimt en la Champions League.

El Manchester City de Pep Guardiola fue exhibido en Noruega, donde perdió 3-1 a manos del Bodo/Glimt en la reanudación de la Champions League, que esta semana celebra los encuentros correspondientes a la séptima y penúltima jornada de la fase de liga, previo a los playoffs.

Kasper Waarst Høgh (22′ y 24′) consiguió un doblete en el primer tiempo para la sorpresiva victoria del conjunto nórdico, cuya otra anotación fue obra de Jens Hauge en el complemento, al 58′, dos minutos antes de que los Citizens recortara distancias por conducto de Rayan Cherki.

El Manchester City se presentó a su compromiso ante el Bodo/Glimt con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions League de manera directa, pero debe esperar a su encuentro de la última jornada, que será en contra del Galatasaray el próximo 28 de enero.

Manchester City termina el juego con uno menos

El español Rodri fue expulsado dos minutos después del gol de Rayan Cherki, al 64′, luego de recibir una segunda tarjeta amarilla por juego peligroso sobre Ole Didrik, dejando a los dirigidos por Pep Guardiola con 10 elementos.

El árbitro le anuló dos goles al Bodo/Glimt por posición adelantada, lo que impidió que la derrota del Manchester City en Noruega fuera más escandalosa.

El desempeño del Manchester City en la Champions League

El Bodo/Glimt le propinó al Manchester City su segunda derrota de la temporada en la Champions League, pues en esta edición los dirigidos por Pep Guardiola también registran cuatro triunfos y un empate, tras siete jornadas.

El otro verdugo de los Citizens en la actual Liga de Campeones de Europa fue el Bayer Leverkusen. Las Aspirinas vencieron 2-0 a domicilio a los ingleses en la quinta fecha de la fase de liga.

