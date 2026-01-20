América tiene peor sequía sin hacer goles desde 1970

Se fueron las primeras tres jornadas del Clausura 2026 y el América es el único equipo que no ha hecho goles en el nuevo torneo de la Liga MX. Si bien solamente han perdido un partido, las Águilas han sido incapaces de vulnerar el marco rival, una situación que no vivían en un arranque de campeonato desde la realización del Torneo México 1970.

En aquella ocasión, los capitalinos cayeron por idéntico marcador de 1-0 ante Toluca y Laguna en las primeras dos fechas, y en la tercera igualaron 0-0 con Pachuca, como en este Clausura 2026. La sequía sin gol terminó en la cuarta jornada, en la que empataron 1-1 contra el Atlante, y el autor del tanto de los entonces Millonetas fue Juan Manuel Borbolla.

El equipo dirigido por André Jardine tendrá más tiempo para preparar su compromiso de la Fecha 4 frente al Necaxa, pues la Liga MX se pondrá en pausa una semana por los amistosos que México sostendrá contra Panamá y Bolivia.

El Dato: El argentino Bruno Zapelli sería el último refuerzo del América para el Torneo Clausura 2026. Juega de volante en el Atlético Paranaense desde el 2023.

En la reanudación del torneo, los de Coapa serán locales ante los Rayos el próximo 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso en el que intentarán poner punto final a sus rachas sin gol y sin victoria.

La racha del América sin gol en duelos de fase regular de Liga MX se alarga a cuatro partidos, pues en la última jornada del Apertura 2025 los capitalinos perdieron 2-0 en la cancha del Toluca.

Las últimas dianas de las Águilas en un encuentro de temporada regular se remontan al pasado 1 de noviembre, cuando el francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre marcaron en el triunfo de 2-0 sobre el León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

33 33 Goles hizo el América en la fase regular del Apertura 2025

El América registra apenas nueve tiros a portería en todo el Clausura 2026. Irónicamente la mayoría de esas oportunidades (cinco) las tuvo en la derrota de 2-0 como locales a manos del Atlético de San Luis, cotejo en el que culminaron con 10 elementos tras la expulsión del defensa central Ramón Juárez.

Rodrigo Aguirre, Raúl la Pantera Zúñiga, Víctor Dávila y Patricio Salas son los delanteros a los que André Jardine ha puesto en los partidos de las Águilas en lo que va del certamen, pero ninguno de ellos ha podido perforar las redes rivales. Tampoco lo ha conseguido el extremo francés Allan Saint-Maximin, quien juega su segunda campaña en México con los de Coapa, con los que en las primeras dos fechas fue titular, pero en el 0-0 del domingo en Pachuca el brasileño André Jardine lo dejó en la banca y en el 11 inicial puso al uruguayo Brian Rodríguez.

Fue precisamente el Rayo el jugador que hizo más anotaciones con los azulcremas en la temporada pasada, al lograr siete dianas, todas durante la fase regular.

El América no se había ido en blanco en tres partidos consecutivos con André Jardine en el timón, si bien en la estadística el duelo de la primera jornada contra Xolos no forma parte del récord del brasileño, pues ese encuentro no lo dirigió por cumplir un juego de suspensión y su lugar lo ocupó su auxiliar Paulo Victor.

El delantero yucateco Henry Martín, quien sufrió un desgarre de bíceps femoral durante la pretemporada, sumada a lesiones musculares previas en el transcurso del 2025, podría volver a las canchas el próximo 31 de enero para el partido de la Jornada 4 frente al Necaxa.

La presión aumenta para un América que vive su momento más complicado desde que André Jardine asumió la dirección técnica en el verano del 2023, y el equipo no puede darse el lujo de dejar escapar más unidades, sobre todo de local, pues en este torneo no habrá play-in y los primeros ocho clasificarán de manera directa a la Liguilla.

Será el primero de los juegos seguidos para las Águilas frente a su afición, pues en la Jornada 5 recibirán al Monterrey, y una semana más tarde visitan a Chivas para el clásico nacional.

En contraparte, la mejor ofensiva del campeonato es la del Monterrey, con siete anotaciones, cinco de las cuales consiguió en el 5-1 sobre Mazatlán en la tercera fecha. Le sigue Chivas, líder del torneo, con cinco tantos hasta el momento.