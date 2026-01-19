Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de Champions League de este 20 de enero; Jornada 7

La Jornada 7 de la fase de liga de la Champions League comienza este 20 de enero.

La Champions League regresa este martes 20 de enero, cuando comience la actividad correspondiente a la Jornada 7 de la fase de liga, en la que destaca el duelo entre Real Madrid y Mónaco, sin dejar de lado la visita del líder e invicto Arsenal a Italia para medirse ante el Inter de Milán, actual subcampeón del torneo.

El margen de error ya es mínimo para varios clubes, pues una derrota podría costar ir a los playoffs o, peor aún, ni siquiera acceder a ellos y tener una pronta despedida de la competencia más importante del futbol de Europa a nivel de clubes.

Transmisiones Jornada 7 Champions League del 20 de enero

Kairat vs Brujas (9:30 horas-FOX ONE)

Bodo/Glimt vs Manchester City (11:45 horas-HBO MAX)

Villarreal vs Ajax (14:00 horas-HBO MAX)

Tottenham vs Borussia Dortmund (14:00 horas-FOX ONE)

Olympiacos vs Bayer Leverkusen (14:00 horas-HBO MAX)

Sporting Lisboa vs PSG (14:00 horas-HBO MAX)

Inter de Milán vs Arsenal (14:00 horas-FOX ONE)

Real Madrid vs Mónaco (14:00 horas-HBO MAX)

Copenhague vs Napoli (14:00 horas-FOX ONE)

Real Madrid y una vieja cuenta pendiente contra el Mónaco en Champions League

Han pasado 22 años desde la última ocasión en la que Real Madrid y Mónaco se enfrentaron, y también fue en la Champions League, en los cuartos de final de la Temporada 2003-2004.

Los entonces Galácticos parecían tener más que encaminada su clasificación a semifinales después de conseguir un 4-2 sobre los de la Ligue 1 en el duelo de ida, que se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del encuentro de este 20 de enero.

Pero el Real Madrid perdió 3-1 el cotejo de vuelta en el Estadio Luis II, y el empate en el marcador global le dio el boleto al Mónaco por haber hecho más goles de visitante.

👀 LA CHAMPIONS NOS ESPERA. pic.twitter.com/oBL4bFmonz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2026

Es el tercer partido para los merengues bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa y el primero en la Champions League, donde se ubican séptimos (zona directa de clasificación) con una cosecha de 12 puntos, tres más que los monegascos, que se ubican en el decimonoveno peldaño (zona de playoffs).

Arsenal expone su paso perfecto en la Champions League en Italia

La estabilidad impera en Arsenal y el Inter de Milán, los líderes de la Premier League y la Serie A que se enfrentan en el partido más prometedor de la séptima jornada de la Champions League, uno que enfrenta al primero de la tabla contra el sexto.

El Arsenal de Mikel Arteta es el único equipo con el pleno de seis victorias y ahora regresa al escenario de su única derrota en la fase de liga de la temporada pasada. Entonces, un penalti de Hakan Çalhanoğlu fue decisivo en San Siro.

El Inter de Milán estuvo a la par de Arsenal durante cuatro rondas en su primera temporada dirigido por Cristian Chivu, pero luego perdió partidos consecutivos contra el Atlético de Madrid y Liverpool.

El cuadro nerazzurri probablemente necesita evitar una tercera derrota para mantenerse en camino hacia los octavos de final. La campaña anterior se necesitaron 16 puntos para asegurar un lugar entre los ocho primeros y evitar la ronda de playoffs de la Champions League.

EVG