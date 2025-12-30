¡ALERTA! Un histórico campeón de Champions quiere los servicios de un jugador mexicano a meses del Mundial 2026

El histórico Celtic de Glasgow está interesado en contratar al lateral mexicano Julián Araujo, quien actualmente juega en el AFC Bournemouth de la Premier League, aunque la falta de minutos del defensor provocarían que busque un cambio de aires y su destino parece estar en Escocia.

De acuerdo a diversas fuentes, el club escocés estaría considerando hacerse con los servicios del jugador azteca. Medios europeos señalan que el Celtic necesita defensores para la segunda mitad de la temporada, lo que se junta la necesidad de Julián Araujo por tener minutos en el semestre de cara al Mundial 2026.

El lateral de la Selección Mexicana llegó al Bournemouth en el verano de 2024, procedente del Futbol Club Barcelona en una transacción cercana a los 12 millones de dólares. Sin embargo, con el equipo de la Premier League tan solo ha jugado 16 veces y no se ha podido ganar la titularidad.

El cambio de aires podría ser benéfico para Araujo, pues representa una plataforma que puede ser competitiva para recuperar ritmo de juego y mantenerse en el radar de Javier Aguirre para la Selección Mexicana, especialmente porque en el verano próximo se juega la Copa del Mundo 2026, donde el país será uno de los anfitriones.

¿Quién es Julián Araujo?

Julián Araujo es un lateral derecho mexicoamericano. Nació en California y se formó en la academia de LA Galaxy. Se consolidó en el primer equipo angelino en 2019, donde se convirtió en titular y fue uno de los elementos más importantes para el equipo. Sus actuaciones hicieron que grandes clubes pusieran sus ojos en él.

Al ser joven, el FC Barcelona se interesó en sus servicios y en un movimiento inesperado llegó a España. Primero fue registrado y se unió al Barcelona B. Salió cedido a Las Palmas y regresó al Barcelona, en donde no se puso asentar. El conjunto español le buscó salida y así llegó al Bournemouth de la Premier League.

Internacionalmente, Araujo representó a Estados Unidos en categorías juveniles y debutó con su selección mayor. Sin embargo, el Tricolor vio potencial en él y lo convencieron de hacer el cambio. Con la Selección Mexicana ha tenido llamados constantes e incluso fue campeón de la Copa Oro.

