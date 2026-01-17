Álvaro Arbeloa gana su primer partido con el Real Madrid, que es abucheado por los aficionados

El Real Madrid fue abucheado el sábado por sus descontentos aficionados antes de que Kylian Mbappé anotara de penal para encaminar una victoria 2-0 sobre Levante en LaLiga española. La primera victoria de los merengues con Álvaro Arbeloa como entrenador.

Los espectadores en el Santiago Bernabéu silbaron, abuchearon y agitaron pañuelos blancos antes del inicio del partido para expresar su enojo tras dos derrotas consecutivas y el súbito cambio de técnico.

Real Madrid fans at Santiago Bernabeu at half-time.



Madness. 🤯



pic.twitter.com/bShyQ6DrHg — TC (@totalcristiano) January 17, 2026

El Madrid despidió a Xabi Alonso después de la derrota del fin de semana pasado ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Acto seguido, el conjunto merengue perdió ante el Albacete de la segunda división en los octavos de final la Copa del Rey, en el debut del sucesor de Alonso.

El nuevo técnico Álvaro Arbeloa, hasta hace unos días entrenador del filial, así como sus jugadores, no podían permitirse otro tropezón contra un Levante amenazado por el descenso frente a sus seguidores en casa.

Vinicius se le vio bastante afectado por lo de hoy



Recibió su mayor castigo desde que juega en el Real Madrid



Toca recuperarlo por el bien de todos



pic.twitter.com/YqmqVdPkTV — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) January 17, 2026

Sin embargo, Levante generó tanto peligro como el Madrid en la primera mitad. El penal convertido por Mbappé a los 58 minutos rompió el empate después de que el delantero francés fuera derribado por Adrián de la Fuente.

Raúl Asencio remató de cabeza tras un saque de esquina de Arda Guler para aumentar la ventaja a los 65.

“Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil, que no era fácil de digerir. Lo importante que eran los tres puntos. Hemos ganado delante de nuestro publico”, dijo Arbeloa.

Mbappé, quien apenas había disputado uno de los últimos cuatro partidos del Madrid, volvió al once titular después de haberse recuperado de un esguince en la rodilla izquierda.

Jude Bellingham y otros titulares habituales también regresaron a la alineación inicial después de que Arbeloa prescindió del mediocampista inglés y otros jugadores clave en la humillante derrota en Albacete el miércoles en la Copa del Rey.

A pesar de sus problemas, el Madrid se encuentra un punto detrás del líder Barcelona. Los azulgranas visitarán a la Real Sociedad el domingo.

aar