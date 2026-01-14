Él es Jonathan Gómez, el jugador mexicano del Albacete que eliminó al Real Madrid

Jonathan Gómez es un jugador mexicano del Albacete, equipo que eliminó al Real Madrid en Copa del Rey

El Albacete firmó una actuación histórica al eliminar en los octavos de final de la Copa del Rey al Real Madrid y uno de los protagonistas del partidos fue el jugador mexicano Jonathan Gómez, quien fue parte de una de las victorias más importantes de Los Manchegos.

Jonathan Gómez es un futbolista mexicoamericano de 22 años de edad que disputó 16 minutos en la derrota de los merengues, que cayeron de último minuto ante el equipo de la Segunda División con un golazo de Jefté Betancor al 94’. Gómez empezó el partido en el banco de suplentes, reemplazó a Dani Bernabéu al 74’.

Jonathan Gómez lleva años jugando en el futbol europeo. El defensa lateral fichó en 2022 con la Real Sociedad B, en donde empezó a jugar más, para después ir al PAOK de Grecia. Sin embargo, la campaña pasada regresó a España para jugar con el Albacete a préstamo.

Con Los Manchegos el jugador mexicano por ascendencia, aunque nacido en Estados Unidos, tiene 17 partidos disputados en la presente temporada y tres más en Copa del Rey, en donde espera hacerse con un puesto titular en los cuartos de final, con miras en poder seguir avanzando.

¿Quién Jonathan Gómez?

Jonathan Germán Gómez Mendoza es un futbolista nacido en Texas, Estados Unidos el 1 de septiembre de 2003. Sus padres son mexicanos, por lo que tiene doble nacionalidad e incluso ha representado a ambas escuadras. El defensor ha vestido la playera de la Selección Mexicana y de Estados Unidos.

En el futbol estadounidense ha jugado en el FC Dallas y en el Louisville City. Después de eso se marchó a la Real Sociedad y empezó su andar en el balompié europeo, en donde espera poder consolidarse con el Albacete.

Gómez debutó con la Selección Mexicana Mayor el 27 de abril de 2022, en un duelo amistoso ante Guatemala que terminó 0-0. El defensor reemplazó a Erick Aguirre en aquel duelo, que es el único que ha tenido con el Tricolor absoluto, al menos hasta el momento, pues podría regresar a la órbita del conjunto azteca.