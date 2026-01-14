Real Madrid suma otro fracaso y es eliminado de la Copa del Rey tras caer a manos del Albacete

El Real Madrid inició el 2026 con el pie izquierdo, pues tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, el conjunto blanco se enfrentó al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey y el equipo de Segunda División dio el batacazo en su propia casa eliminando al conjunto de Álvaro Arbeloa.

El nuevo entrenador de los merengues tomó las riendas del equipo el lunes, después de que la directiva del Real Madrid diera a conocer la salida de Xabi Alonso como estratega y anunciara a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador, quien sufre su primera derrota y su primer fracaso como estratega merengue ante un equipo de Segunda División de España.

El encuentro inició con la anotación de Javi Villar a los 42 minutos del primer tiempo; tras un servicio desde la esquina derecha del campo, el mediocampista español se levantó en el área del Real Madrid y con un remate de cabeza puso el primer tanto del partido, con el que puso a los merengues contra las cuerdas.

¡GOLAZOOO DEL ALBACETE!🔥🔥🔥

Gol de Javier Villar

Empieza bien la nueva etapa del Real Madrid

Albacete 1-0 Real Trampas

Arbeloa quedate! Arbeloa quedate!

😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/EKDnO7QSWG — Barça Total (@Barca_Total_) January 14, 2026

La respuesta del equipo de Álvaro Arbeloa no se tardó en llegar, pues al 48′ de juego Arda Güler fue el encargado de cobrar el tiro de esquina, el cual remató Dean Huijsen, pero el arquero del Albacete se mandó una estupenda atajada, aunque Franco Mastantuono estaba atento al rebote y mandó a guardar la esférica para igualar el marcador.

Llegó el medio tiempo y el Madrid logró igualar las condiciones para no sufrir en la parte complementaria, aunque terminaron cayendo eliminados en el último minuto del agregado.

Durante la mayor parte del segundo tiempo, las acciones de peligro fueron aisladas por parte de ambas escuadras, pero fue el conjunto de Arbeloa el que tenía las oportunidades de peligro frente al marco de Raúl Lizoain, quien salvó a su equipo en varias ocasiones para conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.

GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO



ALBACETE BALOMPIEEEEEEEEEEEEEEE



¡¡¡¡¡A POR EL GOL!!!!!



TE LO PIDE LA AFICIOOOOOOOOOON



¡¡¡¡¡A POR EL GOL!!!!!pic.twitter.com/onDeOvO3kM — sara (@sglezzzz) January 14, 2026

EL ALBACETE HA METIDO UN GOLAZO Y VA A ELIMINAR AL MADRID NO NO NO pic.twitter.com/E1ypusBgu1 — Manutinho (@GxlDeManutinho) January 14, 2026

Fue en el minuto 82 de tiempo corrido cuando el Albacete volvió a complicarle el panorama al Real Madrid, pues con ocho minutos en el reloj, Jefté Betancor aprovechó un mal rechace de la defensa merengue dentro del área para vencer el arco que defendía Andriy Lunin y marcar el 2-1 parcial en el compromiso, con el que acariciaban la siguiente ronda.

Pero el dramatismo se hizo presente en la cancha del Estadio Carlos Belmonte, pues Gonzalo García volvió a escribir su nombre en un momento importante y al 91′ de tiempo corrido consiguió el gol con el que el Real Madrid mandaba el partido a los tiempos extras, aunque esto no fue suficiente para derrotar a un Albacete que le propinó su primer fracaso a Álvaro Arbeloa y confirma que fue un error sacar a Xabi Alonso a días del compromiso.

Cuando parecía que el tiempo se agotaba y tendríamos tiempos extras en el encuentro, Jefté Betancor recibió la pelota en el campo rival, condujo hasta el área del Real Madrid y, sin desesperarse, disparó a puerta con un remate colocado al segundo poste que Andriy Lunin solo vio pasar y terminó incrustándose en las redes merengues, dándole el pase al Albacete a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

