El VIDEO de Lamine Yamal y sus compañeros festejando la Supercopa de España y burlándose del Real Madrid

El Barcelona derrotó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España por marcador de 3-2 en Arabia Saudita y Lamine Yamal volvió a llevarse los reflectores por los festejos que realizó en los vestidores del estadio, pues publicó en sus redes sociales un video donde sale bailando con algunos de sus compañeros.

El joven delantero español tiene una cuenta secundaria en TikTok que se encuentra como @ryansbuss19, donde publicó el video junto a Roony Bardghji, Alejandro Baldé y Marc Casadó, los cuatro haciendo un trend de redes sociales donde salen bailando uno por uno.

Cabe recalcar que, fuera de Roony Bardghji, los otros tres jugadores son canteranos del Barcelona y han jugado juntos desde las inferiores del club blaugrana, además de que a Lamine Yamal le gusta ser influencer al subir videos bailando o con audios virales de TikTok.

Lamine Yamal suma su quinto título como jugador del Barcelona

Lamine Yamal es uno de los prospectos más grandes del futbol mundial y el futuro del Barcelona por muchos años más, pues el joven delantero español ha demostrado que puede codearse con los mejores del mundo teniendo 18 años de edad.

Con la victoria en la Supercopa de España, el ariete blaugrana suma su quinto título con la camiseta del Barcelona, el equipo que lo vio crecer y debutar en primera división, aunque aún le hace falta un título internacional con los culés.

El seleccionado español suma dos títulos de LaLiga española, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, aunque la Champions League se le escapó a Lamine Yamal y compañía el año pasado al quedar eliminados a manos del Inter de Milán en las semifinales del torneo, con una increíble actuación del delantero blaugrana en la cancha del Estadio Giuseppe Meazza.

Lamine Yamal y el Barcelona pueden sumar tres títulos más en la temporada

El Barcelona ganó todos los títulos posibles el año pasado en el plano nacional, pues fueron campeones en la Supercopa de España, LaLiga española y la Copa del Rey, dejando al Real Madrid con las manos vacías la campaña anterior.

Ahora los blaugranas inician el 2026 conquistando la Supercopa de España, venciendo por segunda vez a los merengues, y Lamine Yamal y compañía podrían sumar otros tres cetros en la campaña.

De momento, los pupilos de Hansi Flick siguen peleando por LaLiga, torneo en el que van en primer lugar en la tabla general, la Copa del Rey y la Champions League, aunque en el torneo organizado por la UEFA han sufrido dos derrotas que los podrían alejar de la clasificación directa a octavos de final.

