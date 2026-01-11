Barcelona vence al Real Madrid y se convierte en bicampeón de la Supercopa de España

El Barcelona y el Real Madrid disputaron el primer título del año, la Supercopa de España, en la cancha del King Abdullah Sports City, recinto donde se vivió un auténtico partidazo, pero al final los blaugranas fueron mejores en la cancha y se llevaron el título tras el 3-2 final en el marcador.

La primera parte del encuentro fue una completa locura en Arabia Saudita, pues en el tiempo de compensación se anotaron tres goles para el 2-2 parcial al final de los primeros 45 minutos de la gran final de Supercopa.

El delantero brasileño Raphinha fue el encargado de abrir el tablero a los 36′ de tiempo corrido; Fermín López fue el que cedió la pelota para el dorsal ‘11′ de los blaugranas y se abrió solo el espacio dentro del área merengue para sacar un disparo al segundo poste que Thibaut Courtois no alcanzó a tocar.

3-2 BARCELONA.



GOOOOOOOOAAAAAALLLLLLLLL RAPHINHAAAAAA !!!!!!!

RAPHINHA STRIKES AGAIN !!!!!!!!!!!

BARÇA TAKE THE LEAD IN AN ABSOLUTE THRILLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GOL GOL GOL GOL GOL GOOOOOLLLLL !!!!!!!!!!!!!!

pic.twitter.com/VURWUzkqLm — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 11, 2026

Fue hasta el añadido cuando los goles comenzaron a caer en ambas cabañas; primero fue Vinícius Jr., quien realizó una estupenda jugada individual dentro del área del Barcelona, quitándose a tres jugadores de encima y mandando la pelota lo más lejos de Joan García para igualar el tablero.

Dos minutos más tarde, al minuto 49 de tiempo corrido, Robert Lewandowski recibió un pase filtrado entre la defensa del Real Madrid por parte de Pedri; el delantero polaco picó la pelota cuando Thibaut Courtois iba saliendo y volvió a poner arriba al Barcelona.

A pesar de que Munuera Montero dio tres minutos de compensación, el encuentro llegó hasta el minuto 51. En ese momento, el Real Madrid tuvo un tiro de esquina que remató de buena forma Dean Huijsen; Raphinha alcanzó a desviar, pero al momento del contragolpe, Gonzalo García definió casi en el piso para poner el 2-2 en el marcador.

🏆 SUPER CUP CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/cugAio9vpb — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Hansi Flick mandó a la cancha a Dani Olmo y Ferran Torres, quien es el goleador del Barcelona en la actual campaña, en el lugar de Fermín López y Robert Lewandowski, y estos dos jugadores le dieron una cara diferente al equipo culé, para conseguir el tercer tanto y la victoria sobre su acérrimo rival.

Fue al minuto 73 de tiempo corrido, cuando los blaugranas se juntaron en el área y Raphinha fue el jugador que disparó a puerta y, con un desvío de Raúl Asencio, mandó a guardar la pelota para su doblete en la gran final de la Supercopa de España y su cuarto gol del torneo.

“Estamos muy contentos, creo que siempre que ganamos contra el Madrid es un partido grande y también hoy hemos jugado muy bien en la primera parte y en la segunda también estuvimos buscando otros goles, pero al final hemos ganado y creo que es lo más importante”, comentó Robert Lewandowski al final del partido.

The first title of the year 🔵🔴🏆 pic.twitter.com/f5ObW9d2tl — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Todo indicaba que el Barcelona se llevaría la victoria sin sufrir en los últimos minutos del partido, pero fue Frenkie de Jong el encargado de ponerle peligro al asunto, pues al minuto 91 de juego cometió una terrible falta sobre Kylian Mbappé por la que se ganó la tarjeta roja y el Real Madrid mandó a todos sus jugadores al ataque.

La primera jugada de peligro fue para Álvaro Carreras; el defensa merengue tuvo un penal en movimiento a dos minutos de terminar el encuentro y definió a la zona de Joan García, remate que tomó con mucha tranquilidad el arquero blaugrana para comerse unos segundos más.

Tiempo después, el equipo de Xabi Alonso volvió a generar peligro en el área del Barcelona con un tiro de esquina; sin embargo, al momento del remate, volvieron a mandar el balón a las manos de García y, al momento del despeje, el árbitro central marcó al final de la gran final.

El Barcelona consigue su decimosexta Supercopa de España y se pone a tres títulos del Real Madrid en la lista de los equipos más ganadores, además de sumar su primer título de la campaña y volverse bicampeones de este torneo.

