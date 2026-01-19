Donald Trump recibe una gran ovación en la final del College Football entre Indiana y Miami (VIDEO)

Donald Trump fue bien recibido en la final del College Football entre Indiana y Miami.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una gran ovación en el Hard Rock Stadium de Miami en los momentos previos a la final del college footbal entre los Hurricanes y los Indiana Hoosieres. El mandatario fue captado en las tribunas del estadio mientras se entonaba el himno nacional.

Donald Trump saludó desde su palco mientras se llevaba a cabo la ceremonia inaugural. Hubo una respuesta positiva de los aficionados cuando apareció en la pantalla gigante del inmueble.

🚨BREAKING: PRESIDENT DONALD TRUMP WAS SHOWN AT THE MIAMI - INDIANA CFP CHAMPIONSHIP AND THE CROWD IN MIAMI WENT CRAZY.



There was a massive roar in the stadium as the President was shown on the Jumbotron and on ESPN.

pic.twitter.com/dZ3Y4EH8Lc — MLFootball (@MLFootball) January 20, 2026

Donald Trump no se quiso perder el encuentre entre Indiana y Miami, el cual definirá al nuevo monarca del futbol americano colegial de Estados Unidos, un logro siempre importante. El público que acudió al Hard Rock Stadium vio con buenos ojos la presencia del presidente de su país.

¿Quién fue el último campeón del futbol americano colegial en Estados Unidos?

Los Buckeyes de Ohio State se alzaron con el título del college football en enero del 2025 después de superar 34-23 al Fighting Irish de Notre Dame.

Dicho encuentro se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, ante la presencia de 77,660 aficionados.

EVG