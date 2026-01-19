Él es Bruno Zapelli, el refuerzo sorpresa del América a petición de André Jardine

El argentino Bruno Zapelli, mediocentro ofensivo del Atlético Paranaense, será el refuerzo sorpresa de las Águilas del América para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a petición del director técnico brasileño André Jardine, según reportes de medios como ESPN.

Bruno Zapelli sería el volante que tanto necesitan los de Coapa desde las salida del chileno Diego Valdés. El argentino, de 23 años de edad, forma parte del Atlético Paranaense desde el 2023, cuando llegó al equipo del Brasileirao procedente del Belgrano, club con el que debutó profesionalmente en el 2019.

Sin embargo, el América necesitaría dar de baja a uno de sus futbolistas extranjeros para concretar el fichaje de Bruno Zapelli, quien es originario de Villa Carlos Paz, Córdoba, y quien también tiene la nacionalidad italiana. El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre sería el que abandonaría las filas del conjunto de Coapa.

¿Cuánto pagaría el América por Bruno Zapelli?

Según información del sitio especializado Transfermarkt, el futbolista argentino Bruno Zapelli está tasado en 5.2 millones de dólares.

No obstante, el Atlético Paranaense elevaría su costo hasta los 8 millones de billetes verdes, pues el contrato del de Córdoba con el conjunto brasileño llega a su fin hasta diciembre del 2028.

Además de su edad, Bruno Zapelli habría convencido a André Jardine y a Santiago Baños (presidente deportivo del América) por su buen rendimiento y su perfil ofensivo para marcar diferencia en la Liga MX.

Los logros de Bruno Zapelli, el posible nuevo refuerzo del América

Bruno Zapelli ha conquistado dos trofeos en los siete años que lleva de carrera como futbolista profesional. El primero de ellos lo ganó con Belgrano en el 2022, cuando El Pirata se coronó en la Primera Nacional (Segunda División de Argentina).

El segundo y más reciente título que el inminente nuevo jugador del América ha conseguido en su trayectoria fue con el Atlético Paranaense, en la conquista del Campeonato Paranaense 2024.

Bruno Zapelli ha jugado 137 partidos oficiales con el Atlético Paranaense, con el que registra 11 goles y 23 asistencias desde su llegada a Brasil en el 2023.

El posible nuevo refuerzo del América, además, ha representado a la selección de Argentina en categorías menores (Sub-23), además de que fue llamado por Lionel Scaloni a la selección mayor en septiembre y octubre del 2023 para partidos eliminatorios hacia el Mundial 2026, pero no tuvo actividad.

