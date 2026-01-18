América empata en Pachuca y sigue sin ganar y sin anotar en el Clausura 2026; Resumen

América no pudo en su visita a Pachuca y sigue sin ganar en el Clausura 2026.

El América no levanta. Las Águilas empataron 0-0 con Pachuca en el Estadio Hidalgo en el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026, resultado con el que siguen sin conocer la victoria y sin hacer goles en el actual certamen de la Liga MX.

Tanto Águilas como Tuzos tuvieron solamente dos tiros a portería a lo largo de los 90 minutos en el partido, lo que refleja las pocas emociones que hubo en el desarrollo del mismo.

El uruguayo Brian Rodríguez volvió a ser titular con el América, en lugar del francés Allan Saint-Maximin, quien ingresó al minuto 87 para reemplazar al uruguayo.

¿Cuándo juega otra vez el América?

El América y el resto de los clubes de la Liga MX volverán a las canchas dentro de dos semanas, pues el Clausura 2026 se pondrá en pausa por los primeros amistosos del año de la Selección Mexicana.

Las Águilas recibirán al Necaxa el próximo 31 de enero en actividad de la Jornada 4, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, el Pachuca visitará un día después, el domingo 1 de febrero, al Querétaro, en la cancha del Hidalgo.

EVG