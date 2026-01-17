El VIDEO que muestra la mala relación de André Jardine con los jugadores y preocupa a la afición del América

El América de André Jardine está viviendo un terrible momento en el arranque del Clausura 2026 al no poder conseguir su primera victoria y no tener ni un gol en su cuenta, pero un video que circula en redes sociales demuestra la mala relación que el técnico brasileño tiene con uno de los jugadores azulcremas.

En el último partido de las Águilas en la Liga MX cayeron derrotados a manos del Atlético de San Luis por marcador de 2-0 en su presentación en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero en un momento del encuentro André Jardine comenzó a gritarle a Rodrigo Aguirre dándole indicaciones, pero el futbolista, en lugar de hacer caso, comenzó a discutir a la distancia con el estratega azulcrema.

Como el delantero estaba también reclamándole a Jardine, el técnico de 46 años decidió darse la vuelta, meter sus manos a la bolsa y dejar de darle indicaciones al ‘Búfalo’ Aguirre, aunque con un semblante de molestia por lo que no estaba haciendo el ariete uruguayo.

Y si le quiere tender la cama a mi profe Jardine como le pasó a Xabi Alonso ? 🤔 pic.twitter.com/B0zLhmXfMb — 🦅 GFA 🦅 (@gioo_007) January 17, 2026

América podría tener su peor inicio de campaña desde el 2022

El América está viviendo un terrible momento en la Liga MX, pues después de ser tricampeones del futbol mexicano, las Águilas comenzaron una caída libre en todo el 2025, perdiendo todos los títulos que disputaron, y el último clavo en el ataúd fue la eliminación en cuartos de final a manos de Rayados.

Sin embargo, el conjunto de Coapa podría firmar su peor inicio de temporada desde 2022, cuando el equipo era dirigido por Santiago Solari, pues fue en el Clausura 2022 cuando el América arrancó la campaña con un empate y dos derrotas, algo que podría estar cerca de ocurrir en este Clausura 2026.

El club que comanda André Jardine lleva un empate 0-0 con Tijuana y una derrota en el Estadio Ciudad de los Deportes ante el Atlético de San Luis y su tercer encuentro de la campaña es ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo, un recinto que en ocasiones se le complica a los azulcremas.

Nuestro próximo compromiso es en Pachuca, ¡vámonos! 🦅🔜 pic.twitter.com/7La0Ck4znV — Club América (@ClubAmerica) January 17, 2026

Estos son los números de André Jardine como técnico del América

André Jardine llegó al América en junio del 2023 como un completo desconocido, pero en el banquillo de Coapa comenzó a dar frutos, pues lograron un tricampeonato en las primeras tres temporadas del brasileño con las Águilas.

Desde su primer encuentro como estratega azulcrema a la fecha, Jardine ha dirigido 138 encuentros con el América, logrando 76 victorias, 33 empates y 29 derrotas.

A pesar de ser tricampeón de la Liga MX, la afición azulcrema sigue exigiendo un título internacional, pues ya pasaron varios años desde el último trofeo de la Concacaf Champions Cup y es el único que le hace falta a André Jardine con el América.

DCO