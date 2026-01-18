Barcelona no puede ante la Real Sociedad y sufre su primer descalabro del 2026

El Barcelona no tuvo su mejor actuación en la cancha de la Reale Arena ante la Real Sociedad, pues el equipo de Hansi Flick cayó derrotado por marcador de 2-1 y sufrió su primer descalabro del 2026, dejando ir tres puntos importantes en LaLiga de España.

El partido inició con una anotación de Fermín López a los 9 minutos de haber arrancado el encuentro; sin embargo, el gol fue anulado por el VAR por una falta previa de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo.

Minutos más tarde, Mikel Oyarzabal, el delantero titular de la Selección de España, le ganó la espalda a Jules Koundé dentro del área para rematar de volea a escasos metros de Joan García y convertir el primer tanto de la noche para los “Txuri-urdin”.

Minutos más tarde, Lamine Yamal consiguió igualar las condiciones en el marcador con un disparo dentro del área tras varios rebotes, aunque el VAR volvió a hacerse presente para revisar la acción del dorsal ‘10′ y se anuló por un milimétrico fuera de juego.

En el tiempo de compensación del primer tiempo, Lamine Yamal recibió un pase entre líneas, el cual recepcionó dentro del área de la Real Sociedad y, tras un contacto, cayó al césped. El árbitro marcó la pena máxima para el Barcelona, pero el VAR volvió a echar para atrás la decisión del silbante por un fuera de juego más.

Terminaron los primeros 45 minutos entre la Real Sociedad y el Barcelona con la ventaja en el marcador para los locales, poniendo contra las cuerdas al líder de la competencia, que perdió tres puntos importantes en su pelea ante el Real Madrid por el título.

Hansi Flick comenzó a mover sus piezas en la cancha y sacó del campo a Ferran Torres, Alejandro Baldé y Dani Olmo, para meter en su lugar a Robert Lewandowski, Joao Cancelo y Marcus Rashford, respectivamente, un cambio que le resultó al alemán por un momento.

Fue al minuto 70 de tiempo corrido cuando Lamine Yamal mandó un centro desde la banda derecha del campo, el cual llegó a la zona de Marcus Rashford y el delantero inglés solo tuvo que empujar la pelota con la cabeza para igualar el marcador a 20′ del final.

Lamentablemente para los blaugranas, un minuto más tarde la Real Sociedad volvió a tomar la ventaja en el partido, después de un error de Joan García al momento de atajar la pelota y dejarla viva dentro del área, algo que aprovechó Carlos Soler para asistir a Goncalo Guedes, quien remató de volea con el arco abierto.

El Barcelona tuvo varias oportunidades al frente del arco de Álex Remiro, quien fue el jugador del partido, pues tuvo ocho atajadas en todo el encuentro y también el poste ayudó al arquero español a solo permitir un tanto por parte del líder de LaLiga española.

Los culés no supieron aprovechar la tarjeta roja que se ganó Carlos Soler tras una fuerte falta sobre Pedri en el medio campo, pues jugaron casi 12 minutos con uno más en la cancha y los diez jugadores de la Real Sociedad dentro de su campo.

Con este resultado, el Barcelona pierde tres puntos valiosos en la campaña, pues suman 49 unidades tras 20 jornadas y, con la victoria del Real Madrid sobre el Levante, los merengues cortan la diferencia a solo un punto; el próximo Clásico será el 10 de mayo, donde se podría definir al campeón de LaLiga de España.

