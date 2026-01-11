¡Reprobable! Lamine Yamal muestra en vivo la peor versión de uno de sus compañeros del Barcelona (VIDEO)

Lamine Yamal mostró en su peor versión a uno de sus compañeros.

Lamine Yamal celebró por todo lo alto la victoria en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, tanto así que el delantero español realizó un en vivo en su cuenta de Instagram dentro del vestuario, donde mostró la peor versión de uno de sus compañeros y una acción reprobable para un futbolista profesional.

En el video se puede ver a Lamine Yamal bailando con dos lentes puestos; en ese momento, el delantero español le da la vuelta a la cámara y muestra una sala donde había varias camas de fisioterapia, pero lo que generó alerta en la afición fue ver a Wojciech Szczęsny fumando, mientras platicaba con el cuerpo técnico del equipo, por eso el joven delantero volvió cambiar la cámara y dijo “eso no se puede grabar”.

Desde su llegada al Barcelona, al portero polaco se le vio en varias ocasiones fumando, tanto en las celebraciones del equipo como en sus vacaciones, pero cada vez se ve más seguido al jugador blaugrana agarrar un cigarrillo.

Szczęsny aparece fumando durante la celebración de la Supercopa en un directo de Lamine Yamal:



“Eso no se puede grabar” pic.twitter.com/TP7QO1v4YG — Rondeando (@Rondeando8tv) January 11, 2026

La afición del Barcelona creo un curioso cántico para Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny llegó al Barcelona cuando el conjunto dirigido por Hansi Flick sufría por un buen arquero bajo los tres palos, pues Marc André Ter Stegen se encontraba lesionado en ese momento.

Poco a poco se fue ganando el corazón de la afición blaugrana con sus grandes actuaciones tanto en LaLiga española como en la Champions League y, cuando los fanáticos se enteraron de que el arquero polaco fumaba seguido, crearon el cántico “Szczęsny fumador, Szczęsny fumador, Szczęsny fumador”.

Wojciech Szczęsny lo tomó con gracia y hasta se mandó a hacer un sombrero en sus vacaciones que traía la palabra “fumador”, el cual presumió en sus redes sociales con una foto junto a su esposa.

Lamine Yamal y el Barcelona pueden conseguir tres títulos más

Lamine Yamal y compañía consiguieron salir bicampeones de la Supercopa de España para llevar a las vitrinas del equipo el título número 16 de este torneo, siendo los más campeones a tres títulos del Real Madrid, su más cercano perseguidor.

Con esta victoria, el Barcelona tiene la posibilidad de conseguir cuatro títulos en la temporada, aunque uno de ellos será bastante complicado, pues es en el plano internacional y llevan 16 años sin poder ganarlo.

El conjunto de Hansi Flick tiene la chance de llevarse, por segundo año consecutivo, LaLiga española, la Copa del Rey, para ser bicampeones, y la Champions League, el trofeo que se le ha negado a los blaugranas desde hace 16 años.

